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ПАСЕ не будет наблюдать за выборами в Белоруссии
ПАСЕ, несмотря на приглашение Минска, не будет наблюдать за предстоящими 9 августа президентскими выборами в Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:28
президентская кампания в белоруссии
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
президентская кампания в белоруссии, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире

ПАСЕ не будет наблюдать за выборами в Белоруссии

17:05 20.07.2020 (обновлено: 17:28 20.07.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПАСЕ, несмотря на приглашение Минска, не будет наблюдать за предстоящими 9 августа президентскими выборами в Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"После приглашения, сделанного 15 июля парламентом Беларуси в ПАСЕ, направить делегацию для наблюдения за президентскими выборами 9 августа в Беларуси, президент ПАСЕ Рик Даемс сказал, что, учитывая ограниченное время до выборов, отсутствие наших обычных партнерских организаций, в частности БДИПЧ, постоянно меняющуюся ситуацию со здоровьем, связанную с COVID-19, и вытекающие из этого ограничения на поездки членов, Ассамблее не представляется возможным направить делегацию по этому случаю", - сообщили в ПАСЕ, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
10 июля, 11:30Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии не исключили проведение выборов без иностранных наблюдателей
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко принимает в них участие. Всего кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек. Сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа.
Выборы в Белоруссии
Вчера, 10:59
Миссия СНГ примет участие в мониторинге выборов президента Белоруссии
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Президентская кампания в БелоруссииБелоруссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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