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МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД РФ из-за визита российского президента Владимира Путина в Крым. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:05
мария захарова
мид украины
владимир путин
москва
киев
украина
в мире
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https://ria.ru/20200720/1574606476.html
А я уже переживать начал, куда МИД Украины пропал.
42
Надо тоже выразить протест... Жене), почему она на кухню раньше меня приходит...
23
10
москва
киев
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574596949_0:7:3248:1834_1400x0_80_0_0_e84e6683cc1f4aa8129ec84b8a47d2f6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мария захарова, мид украины, владимир путин, москва, киев, украина, в мире

МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

17:05 20.07.2020
7088
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.
КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД РФ из-за визита российского президента Владимира Путина в Крым.
В понедельник Путин посетил Крым и принял участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России на судостроительном заводе "Залив".
"В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020 года министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест министерству иностранных дел Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в понедельник.
В МИД Украины также считают недопустимыми поездки российских чиновников в Крым без согласования с украинской стороной.
Внешнеполитическое ведомство Украины регулярно выражает протесты в связи с визитами официальных лиц РФ в Крым, на что МИД России заявляет, "все ноты протеста в отношении действий российских властей, связанных с осуществлением суверенитета над крымским полуостровом: будь то визиты официальных лиц, строительство инфраструктурных объектов, в том числе и археологические раскопки… будут и далее возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва будет и впредь возвращать Киеву "грозные ноты", связанные с Крымом, и призвала украинских коллег "экономить на бумаге", поскольку "вопрос принадлежности Крыма закрыт".
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 16:41
Крым возвращает славу одного из центров судостроения, заявил Аксенов
361712036
Обсудить 10
Мария ЗахароваМИД УкраиныВладимир ПутинМоскваКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А я уже переживать начал, куда МИД Украины пропал.
20 июля, 18:04
А Андрей Мартынов
4350003
Надо тоже выразить протест... Жене), почему она на кухню раньше меня приходит...
20 июля, 17:33
ВМВиталий Мальков
1190003
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