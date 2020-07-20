МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

В понедельник Путин посетил Крым и принял участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России на судостроительном заводе "Залив".

"В связи с указанным незаконным визитом 20 июля 2020 года министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест министерству иностранных дел Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в понедельник.