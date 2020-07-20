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В Смоленске почти 130 жилых домов остались без холодной воды
Порядка 130 жилых домов, в которых проживают 3,5 тысячи человек, остались без холодного водоснабжения в Смоленске из-за аварии на водоводе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:02
2020-07-20T17:03
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