Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574607663.html
В Смоленске почти 130 жилых домов остались без холодной воды
Порядка 130 жилых домов, в которых проживают 3,5 тысячи человек, остались без холодного водоснабжения в Смоленске из-за аварии на водоводе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:03
смоленск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:173:3076:1903_1400x0_80_0_0_492036d19eeee565772c9dc90465178b.jpg
https://ria.ru/20200621/1573257666.html
смоленск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:173:3076:1903_1400x0_80_0_0_492036d19eeee565772c9dc90465178b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_5c573d64b3a2e258cea7cb4b03830096.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_885:0:2932:2047_1400x0_80_0_0_c9e1ec00e7f77bc5ab5b322a73129453.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
смоленск, происшествия

В Смоленске почти 130 жилых домов остались без холодной воды

17:02 20.07.2020 (обновлено: 17:03 20.07.2020)
731
© РИА Новости / Илья ПиталевСмоленск
Смоленск
© РИА Новости / Илья Питалев
Смоленск. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Порядка 130 жилых домов, в которых проживают 3,5 тысячи человек, остались без холодного водоснабжения в Смоленске из-за аварии на водоводе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате прорыва трубы остались без холодного водоснабжения 23 жилых дома разной высотности и 105 частных жилых домов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в общей сложности без воды остались 3500 человек, из них около 900 - дети. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 20.00 мск понедельника.
Работа полиции
21 июня, 13:29
В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве студента в Волгограде
010100
Обсудить 0
СмоленскПроисшествия
Рекомендуем
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В общежитии Ивановского госуниверситета зафиксировали вспышку COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 19 января 2018
Путин подписал закон, разрешающий переносить Съезд судей из-за ЧС
Михаил Дегтярев
Власти Хабаровска надеются на конструктивное взаимодействие с Дегтяревым
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
ПАСЕ не будет наблюдать за выборами в Белоруссии
Министр туризма и по делам древностей Египта Халед аль-Анани во время посещения музея в Шарм-эш-Шейхе
Парламент Египта продлил режим чрезвычайного положения
Чиновники
Мэр Азова в Ростовской области вышел на работу после домашнего ареста
Терминал оплаты банковскими картами и денежные купюры
Путин подписал закон об исправлении нарушений при отсутствии чеков
Машина скорой помощи
В Ростове-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от столба освещения
Сотрудник полиции
В Волгограде четверо лжеполицейских отобрали у мужчины машину и мотоцикл
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи.
МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым
Алушта
Шесть человек оказались "пленниками" колеса обозрения в Крыму
Ребенок и взрослый
Мальчику, найденному в Дмитрове, могут подобрать замещающую семью
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперты BEA получили данные с самописца сбитого под Тегераном Boeing
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о максимальном весе передач заключенным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
Лента новостейМолния