В общежитии Ивановского госуниверситета зафиксировали вспышку COVID-19

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция обнаружена уже во втором общежитии Ивановского госуниверситета, заболели 17 студентов и один сотрудник, рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Ранее сообщалось, что в общежитии Ивановского госуниверситета на улице Мальцева, которое работает сейчас в режиме обсерватора и где находится 91 студент, были выявлены десять человек с положительными тестами на COVID-19. На данный момент в общежитии ИвГУ на улице Мальцева изменений нет, ожидаются последние отрицательные тесты.

"Но обострилась ситуация в другом общежитии ИвГУ – на улице Смольной. На сегодня там 18 человек с положительными тестами – 17 студентов и один сотрудник общежития. Всего были обследованы 23 студента и три сотрудника. Основная масса студентов ранее разъехалась по домам. Ситуация там контролируемая", – сказал Фокин.

По его словам, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов сейчас положительные тесты у 82 проживающих и 13 членов персонала (на 17 июля заболевших было 92). В Плесском доме-интернате, где ранее произошла вспышка коронавируса, осталось четверо постояльцев с положительными тестами.

Всего в Ивановской области зарегистрированы 5998 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 4262 пациента с подтвержденным COVID-19. Умерли 64 пациента.