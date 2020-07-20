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В общежитии Ивановского госуниверситета зафиксировали вспышку COVID-19
Коронавирусная инфекция обнаружена уже во втором общежитии Ивановского госуниверситета, заболели 17 студентов и один сотрудник, рассказал на брифинге директор... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:00
2020-07-20T17:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция обнаружена уже во втором общежитии Ивановского госуниверситета, заболели 17 студентов и один сотрудник, рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
Ранее сообщалось, что в общежитии Ивановского госуниверситета на улице Мальцева, которое работает сейчас в режиме обсерватора и где находится 91 студент, были выявлены десять человек с положительными тестами на COVID-19. На данный момент в общежитии ИвГУ на улице Мальцева изменений нет, ожидаются последние отрицательные тесты.
"Но обострилась ситуация в другом общежитии ИвГУ – на улице Смольной. На сегодня там 18 человек с положительными тестами – 17 студентов и один сотрудник общежития. Всего были обследованы 23 студента и три сотрудника. Основная масса студентов ранее разъехалась по домам. Ситуация там контролируемая", – сказал Фокин.
По его словам, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов сейчас положительные тесты у 82 проживающих и 13 членов персонала (на 17 июля заболевших было 92). В Плесском доме-интернате, где ранее произошла вспышка коронавируса, осталось четверо постояльцев с положительными тестами.
Всего в Ивановской области
зарегистрированы 5998 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 4262 пациента с подтвержденным COVID-19. Умерли 64 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.