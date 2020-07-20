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Парламент Египта продлил режим чрезвычайного положения
Парламент Египта в понедельник большинством голосов продлил еще на три месяца режим чрезвычайного положения, действующий в стране с 2017 года, сообщило... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:59
абдель фаттах ас-сиси
египет
в мире
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353
60
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60
абдель фаттах ас-сиси, египет, в мире

Парламент Египта продлил режим чрезвычайного положения

16:59 20.07.2020
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Министр туризма и по делам древностей Египта Халед аль-Анани во время посещения музея в Шарм-эш-Шейхе
Министр туризма и по делам древностей Египта Халед аль-Анани во время посещения музея в Шарм-эш-Шейхе
Министр туризма и по делам древностей Египта Халед аль-Анани во время посещения музея в Шарм-эш-Шейхе. Архивное фото
КАИР, 20 июл - РИА Новости. Парламент Египта в понедельник большинством голосов продлил еще на три месяца режим чрезвычайного положения, действующий в стране с 2017 года, сообщило информационное агентство MENA.
Ранее соответствующий указ подписал глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси.
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Согласно решению, "вооруженные силы и полиция должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан".
Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали. Затем, в соответствии с законом, чрезвычайное положение продлевалось каждый раз на три месяца.
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Абдель Фаттах ас-СисиЕгипетВ мире
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