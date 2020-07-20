Парламент Египта продлил режим чрезвычайного положения

ВОЗ призвала Египет усилить тестирование на коронавирус

ВОЗ призвала Египет усилить тестирование на коронавирус

Согласно решению, "вооруженные силы и полиция должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизни граждан".