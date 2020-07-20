Путин подписал закон, уточняющий порядок обращения ПФР за взысканием

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий право территориальных органов Пенсионного фонда России обращаться в суд за взысканием со страхователя сумм финансовых санкций, если их общая сумма превышает 3 тысячи рублей, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Дополнить новыми частями... следующего содержания: "Территориальный орган Пенсионного фонда РФ обращается в суд с заявлением о взыскании сумм финансовых санкций, предусмотренных настоящей статьей, если общая сумма финансовых санкций, подлежащая взысканию, превышает 3 тысячи рублей, за исключением случая, предусмотренного частью двадцатой настоящей статьи", - говорится в документе.

Согласно закону, в случае если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций их сумма превысила 3 тысячи рублей, территориальный орган Пенсионного фонда РФ обращается в суд в течение шести месяцев.

Если же в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций их сумма не превысила 3 тысячи рублей, территориальный орган Пенсионного фонда обращается в суд в течение шести месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока.