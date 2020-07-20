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Путин подписал закон, уточняющий порядок обращения ПФР за взысканием
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий право территориальных органов Пенсионного фонда России обращаться в суд за... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:56
пенсионный фонд рф
владимир путин
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пенсионный фонд рф, владимир путин, экономика

Путин подписал закон, уточняющий порядок обращения ПФР за взысканием

16:56 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий право территориальных органов Пенсионного фонда России обращаться в суд за взысканием со страхователя сумм финансовых санкций, если их общая сумма превышает 3 тысячи рублей, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Дополнить новыми частями... следующего содержания: "Территориальный орган Пенсионного фонда РФ обращается в суд с заявлением о взыскании сумм финансовых санкций, предусмотренных настоящей статьей, если общая сумма финансовых санкций, подлежащая взысканию, превышает 3 тысячи рублей, за исключением случая, предусмотренного частью двадцатой настоящей статьи", - говорится в документе.
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Согласно закону, в случае если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций их сумма превысила 3 тысячи рублей, территориальный орган Пенсионного фонда РФ обращается в суд в течение шести месяцев.
Если же в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате финансовых санкций их сумма не превысила 3 тысячи рублей, территориальный орган Пенсионного фонда обращается в суд в течение шести месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока.
В пояснительной записке ранее отмечалось, что действующий порядок взыскания един и не зависит от размера финансовых санкций, подлежащих взысканию. Вместе с тем в течение нескольких лет отмечается существенный рост числа заявлений территориальных органов ПФР в арбитражные суды о выдаче судебных приказов - с 88 тысяч заявлений в 2016 году до 480 тысяч в 2018 году. При этом существенная часть из указанных заявлений предполагает взыскание незначительных сумм финансовых санкций, говорится в материалах.
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