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Путин подписал закон о максимальном весе передач заключенным
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о допустимом весе посылок и бандеролей заключенным - не больше 20 килограммов для посылки и не более... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:54
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), почта россии, владимир путин, общество

Путин подписал закон о максимальном весе передач заключенным

16:54 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о допустимом весе посылок и бандеролей заключенным - не больше 20 килограммов для посылки и не более пяти для бандероли, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Приказом ФГУП "Почта России" от 7 марта 2019 года был утвержден порядок приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, в соответствии с которым вес посылки нестандартной с отметкой "негабаритная" составляет до 50 килограммов.
При этом выдача таких посылок или отправлений с нестандартными размерами (свыше 300 сантиметров в сумме трех измерений) проводится только в специальных отделениях почтовой связи, однако не все исправительные учреждения находятся рядом с такими отделениями.
Кроме того, по информации ФСИН России, на практике у сотрудников исправительных учреждений возникают трудности при принятии и хранении посылок весом свыше 20 килограммов без специального технического оборудования.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Почта РоссииВладимир ПутинОбщество
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