Путин подписал закон о максимальном весе передач заключенным

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о допустимом весе посылок и бандеролей заключенным - не больше 20 килограммов для посылки и не более пяти для бандероли, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Приказом ФГУП "Почта России" от 7 марта 2019 года был утвержден порядок приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, в соответствии с которым вес посылки нестандартной с отметкой "негабаритная" составляет до 50 килограммов.
При этом выдача таких посылок или отправлений с нестандартными размерами (свыше 300 сантиметров в сумме трех измерений) проводится только в специальных отделениях почтовой связи, однако не все исправительные учреждения находятся рядом с такими отделениями.
Кроме того, по информации ФСИН России, на практике у сотрудников исправительных учреждений возникают трудности при принятии и хранении посылок весом свыше 20 килограммов без специального технического оборудования.