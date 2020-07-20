https://ria.ru/20200720/1574607147.html
Пермские власти решили вопрос подключения к электросети двух новостроек
Власти Пермского края урегулировали вопрос подключения к электросетям двух новых домов, построенных в поселке Фроды. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:53
2020-07-20T16:53
пермский край
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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пермский край
ПЕРМЬ, 20 июл – РИА Новости.
Власти Пермского края
урегулировали вопрос подключения к электросетям двух новых домов, построенных в поселке Фроды.
На минувшей неделе руководство пермской девелоперской компании "СтройПанельКомплект" обратилось к врио губернатора края Дмитрию Махонину с просьбой повлиять на компанию "МРСК Урала", которая отказалась подключать к электросетям два дома в поселке Фролы.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, одно здание уже введено в эксплуатацию, другой дом готовится к итоговой проверке Инспекцией Госстройнадзора.
"Несмотря на то что все работы уже оплачены, "МРСК Урала" отказали компании в присоединении. Дмитрий Махонин поручил решить проблему в течение недели и взять подключение этих домов к сетям под контроль <…> Минстрой провел внеплановое совещание с "МРСК Урала". Сотрудникам ресурсоснабжающей организации даны поручения от руководства компании <…> устранить все проблемные вопросы и провести подключение", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора уточнили, что квартиры в этих домах были проданы по договорам долевого участия.
"Дольщики не должны ждать оплаченных квартир дольше установленного срока. Чтобы этого не происходило, нужно устранить административные барьеры, с которыми сталкиваются застройщики", – цитирует пресс-служба Махонина.