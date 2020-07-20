Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574607147.html
Пермские власти решили вопрос подключения к электросети двух новостроек
Власти Пермского края урегулировали вопрос подключения к электросетям двух новых домов, построенных в поселке Фроды. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:53
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/19716/03/197160353_0:190:2986:1870_1400x0_80_0_0_6848554590e3a61cad4a19fc5afb5e62.jpg
https://ria.ru/20200720/1574604736.html
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/19716/03/197160353_0:190:2986:1870_1400x0_80_0_0_6848554590e3a61cad4a19fc5afb5e62.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/19716/03/197160353_319:0:2986:2000_1400x0_80_0_0_d65534ecad9cd1d9765c92da39481dd4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/19716/03/197160353_874:0:2874:2000_1400x0_80_0_0_27bf7495c3a009ab45a52a83cee08d7c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пермский край

Пермские власти решили вопрос подключения к электросети двух новостроек

16:53 20.07.2020
141
© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВиды Перми
Виды Перми
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 20 июл – РИА Новости. Власти Пермского края урегулировали вопрос подключения к электросетям двух новых домов, построенных в поселке Фроды.
На минувшей неделе руководство пермской девелоперской компании "СтройПанельКомплект" обратилось к врио губернатора края Дмитрию Махонину с просьбой повлиять на компанию "МРСК Урала", которая отказалась подключать к электросетям два дома в поселке Фролы.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, одно здание уже введено в эксплуатацию, другой дом готовится к итоговой проверке Инспекцией Госстройнадзора.
"Несмотря на то что все работы уже оплачены, "МРСК Урала" отказали компании в присоединении. Дмитрий Махонин поручил решить проблему в течение недели и взять подключение этих домов к сетям под контроль <…> Минстрой провел внеплановое совещание с "МРСК Урала". Сотрудникам ресурсоснабжающей организации даны поручения от руководства компании <…> устранить все проблемные вопросы и провести подключение", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора уточнили, что квартиры в этих домах были проданы по договорам долевого участия.
"Дольщики не должны ждать оплаченных квартир дольше установленного срока. Чтобы этого не происходило, нужно устранить административные барьеры, с которыми сталкиваются застройщики", – цитирует пресс-служба Махонина.
Медицинские маски
Вчера, 16:16Распространение нового коронавируса
В Пермском крае ужесточили масочный режим из-за коронавируса
000000
Обсудить 0
Пермский край
Рекомендуем
Новикомбанк
Новикомбанк выступит генеральным финпартнером форума "Армия"
Мультсериал для детей Дракоша Тоша
"Той Рой Медиа" будет продвигать мультсериал "Дракоша "Тоша" на Тайване
Художник Виктор Чижиков
Биография Виктора Чижикова
Курганский индустриальный парк
В Курганской области будет создано семь индустриальных парков
Ученики на уроке в школе
В третьем сезоне конкурса "Мой первый бизнес" победили 12 школьников
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
В Калужской области сняли ряд ограничений по коронавирусу
Самолет-зондировщик Ан-26 Циклон с веерной установкой для искусственного вызывания осадков в Якутии
В Якутии начал работать самолет для вызова дождей против лесных пожаров
Семья во дворе жилого дома
В Татарстане молодые семьи смогут получить социальную ипотеку
На открытии Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Юная певица из Минска победила в детском конкурсе "Славянского базара"
Медицинские маски
В Пермском крае ужесточили масочный режим из-за коронавируса
Церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери
В Твери заложен камень на месте будущего памятника поэту Дементьеву
Подписание меморандума о сотрудничестве между фондом национального благосостояния Казахстана Самрук-Казына и министерством здравоохранения республики
"Самрук-Казына" передал Минздраву Казахстана 100 машин скорой помощи
Раздельный сбор мусора
Свыше 10 муниципалитетов в Подмосковье присоединились к проекту "Мегабак"
Национальный природный паркЛенские столбы в Якутии
В Якутии с 20 июля возобновит работу национальный парк "Ленские столбы"
Последствия ливня
Шапша поручил помочь пострадавшим от ливней жителям Калужской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
Лента новостейМолния