Пермские власти решили вопрос подключения к электросети двух новостроек

"Несмотря на то что все работы уже оплачены, "МРСК Урала" отказали компании в присоединении. Дмитрий Махонин поручил решить проблему в течение недели и взять подключение этих домов к сетям под контроль <…> Минстрой провел внеплановое совещание с "МРСК Урала". Сотрудникам ресурсоснабжающей организации даны поручения от руководства компании <…> устранить все проблемные вопросы и провести подключение", - говорится в сообщении.