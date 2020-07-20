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Минобороны: внезапная проверка войск не направлена против других стран
Проводимая в России внезапная проверка боеготовности войск не направлена против других стран, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T20:29
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр фомин
владимир путин
вмф рф
безопасность
общество
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Проверка боевой готовности в Крыму: уничтожение целей и десантирование
Морские пехотинцы российского Черноморского флота в рамках внезапной проверки боевой готовности десантировались на крымское побережье, а морская авиация во взаимодействии с фрегатами отработала уничтожение целей.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), александр фомин, владимир путин, вмф рф, безопасность, общество

Минобороны: внезапная проверка войск не направлена против других стран

16:53 20.07.2020 (обновлено: 20:29 20.07.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВоенные учения
Военные учения
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Проводимая в России внезапная проверка боеготовности войск не направлена против других стран, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
"Все задачи проведения внезапной проверки выполняются согласно утвержденному плану. Итоги действий соединений и частей будут проанализированы. Еще раз подчеркну, что внезапная проверка боевой готовности войск является мероприятием учебной подготовки и не направлена против других стран. Какая-либо взаимосвязь между проводимыми в ходе проверки мероприятиями и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе отсутствует", - сказал Фомин на брифинге.
Новая внезапная проверка началась в Вооруженных силах России 17 июля по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Задействованы войска Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также морская пехота ВМФ.
Привлечены около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения. Завершится внезапная проверка 21 июля.
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Вчера, 09:56Сказано в эфире
"Пик боевого мастерства". С-400 "отбили" Черноморское побережье от дроновРасчеты С-400, дислоцированные на Кубани, в рамках внезапной проверки боеготовности "отразили" удары беспилотников и крылатых ракет по критически важным объектам Черноморского побережья. В эфире радио Sputnik их действия оценил военный политолог Андрей Кошкин.
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РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр ФоминВладимир ПутинВМФ РФБезопасностьОбщество
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