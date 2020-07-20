Минобороны: внезапная проверка войск не направлена против других стран

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Проводимая в России внезапная проверка боеготовности войск не направлена против других стран, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
"Все задачи проведения внезапной проверки выполняются согласно утвержденному плану. Итоги действий соединений и частей будут проанализированы. Еще раз подчеркну, что внезапная проверка боевой готовности войск является мероприятием учебной подготовки и не направлена против других стран. Какая-либо взаимосвязь между проводимыми в ходе проверки мероприятиями и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе отсутствует", - сказал Фомин на брифинге.
Новая внезапная проверка началась в Вооруженных силах России 17 июля по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Задействованы войска Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также морская пехота ВМФ.
Привлечены около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения. Завершится внезапная проверка 21 июля.
Вчера, 09:56Сказано в эфире"Пик боевого мастерства". С-400 "отбили" Черноморское побережье от дроновРасчеты С-400, дислоцированные на Кубани, в рамках внезапной проверки боеготовности "отразили" удары беспилотников и крылатых ракет по критически важным объектам Черноморского побережья. В эфире радио Sputnik их действия оценил военный политолог Андрей Кошкин.