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Политолог назвал назначение Дегтярева в Хабаровск кредитом доверия ЛДПР
Назначение врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы Михаила Дегтярева - это кредит доверия ЛДПР, а также ставка на его молодость и перспективность,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:53
сергей фургал
алексей мартынов (политолог)
михаил дегтярев
лдпр
владимир путин
хабаровский край
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РИА Новости
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сергей фургал, алексей мартынов (политолог), михаил дегтярев, лдпр, владимир путин, хабаровский край

Политолог назвал назначение Дегтярева в Хабаровск кредитом доверия ЛДПР

16:53 20.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Назначение врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы Михаила Дегтярева - это кредит доверия ЛДПР, а также ставка на его молодость и перспективность, заявил РИА Новости политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
В понедельник президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
"Это молодой перспективный депутат, глава комитета по физкультуре и спорту, не чужой Хабаровскому краю, это знают. В свое время хабаровчане проголосовали за ЛДПР, не за кого-то конкретного. И принято такое решение - (назначить врио) именно из рядов ЛДПР, выбран самый перспективный", - считает Мартынов.
Собеседник агентства отметил, что Дегтяреву оказано доверие, и сейчас будет видно, как ЛДПР справится с этим вызовом: "Это явный и определённый кредит доверия ЛДПР - раз за вас люди проголосовали, значит, соответствуйте. Кроме того, тенденция доверять крайне сложные вопросы, а кризис в Хабаровске - это архисложный вопрос, молодым и перспективным - тренд последнего времени. Надеюсь, он справится", - добавил политолог.
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Вчера, 16:03
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По словам Мартынова, Дегтярев - деятельный и опытный. "Человек яркий, выделяется, готов к этому испытанию. Если справится, у него будет большое политическое будущее, если не справится, то справится кто-то другой", - заключил политолог.
Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Сергей ФургалАлексей Мартынов (политолог)Михаил ДегтяревЛДПРВладимир ПутинХабаровский край
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