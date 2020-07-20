Политолог назвал назначение Дегтярева в Хабаровск кредитом доверия ЛДПР

В понедельник президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.

"Это молодой перспективный депутат, глава комитета по физкультуре и спорту, не чужой Хабаровскому краю, это знают. В свое время хабаровчане проголосовали за ЛДПР, не за кого-то конкретного. И принято такое решение - (назначить врио) именно из рядов ЛДПР, выбран самый перспективный", - считает Мартынов.

Собеседник агентства отметил, что Дегтяреву оказано доверие, и сейчас будет видно, как ЛДПР справится с этим вызовом: "Это явный и определённый кредит доверия ЛДПР - раз за вас люди проголосовали, значит, соответствуйте. Кроме того, тенденция доверять крайне сложные вопросы, а кризис в Хабаровске - это архисложный вопрос, молодым и перспективным - тренд последнего времени. Надеюсь, он справится", - добавил политолог.

По словам Мартынова, Дегтярев - деятельный и опытный. "Человек яркий, выделяется, готов к этому испытанию. Если справится, у него будет большое политическое будущее, если не справится, то справится кто-то другой", - заключил политолог.