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Путин подписал закон об исчислении срока принудительных работ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на совершенствование порядка исчисления сроков зачета наказаний в виде принудительных... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:51
владимир путин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
владимир путин, общество

Путин подписал закон об исчислении срока принудительных работ

16:51 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на совершенствование порядка исчисления сроков зачета наказаний в виде принудительных работ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь один день содержания под стражей в качестве меры пресечения до вступления в силу приговора будет засчитываться как два дня принудительных работ.
Один день следования под конвоем в исправительный центр по-прежнему будет засчитываться как один день принудительных работ.
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