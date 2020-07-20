Мэр Азова в Ростовской области вышел на работу после домашнего ареста

ВОЛГОГРАД, 20 июл – РИА Новости. Глава администрации Азова в Ростовской области Владимир Ращупкин, подозреваемый в превышении полномочий, в понедельник вышел на работу после полутора месяцев домашнего ареста, сообщила РИА Новости заведующая сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Елена Сайферлинг.
Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении Ращупкина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году он издал постановление о передаче в собственность физлицу земельного участка площадью 17 гектаров. Незаконное предоставление участка повлекло образование в его границах новых земельных участков, их продажу, строительство домов и вырубку деревьев, а муниципалитет лишился возможности распоряжаться этой землей, отмечал СК.
Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал Ращупкину меру пресечения в виде заключения под стражу, апелляционная инстанция отменила это решение и назначила домашний арест сроком на 1 месяц 20 суток – до 17 июля.
"Он (Ращупкин – ред.) вышел на работу с сегодняшнего числа", - сообщила Сайферлинг.