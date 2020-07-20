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Мэр Азова в Ростовской области вышел на работу после домашнего ареста
Глава администрации Азова в Ростовской области Владимир Ращупкин, подозреваемый в превышении полномочий, в понедельник вышел на работу после полутора месяцев... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:50
следственный комитет россии (ск рф)
азов
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ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), азов, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

Мэр Азова в Ростовской области вышел на работу после домашнего ареста

16:50 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧиновники
Чиновники
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Чиновники. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 20 июл – РИА Новости. Глава администрации Азова в Ростовской области Владимир Ращупкин, подозреваемый в превышении полномочий, в понедельник вышел на работу после полутора месяцев домашнего ареста, сообщила РИА Новости заведующая сектором муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции Елена Сайферлинг.
Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении Ращупкина, подозреваемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году он издал постановление о передаче в собственность физлицу земельного участка площадью 17 гектаров. Незаконное предоставление участка повлекло образование в его границах новых земельных участков, их продажу, строительство домов и вырубку деревьев, а муниципалитет лишился возможности распоряжаться этой землей, отмечал СК.
Уголовное дело. Архив
25 мая, 12:24
Главу земельного департамента в Азове обвинили в превышении полномочий
Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал Ращупкину меру пресечения в виде заключения под стражу, апелляционная инстанция отменила это решение и назначила домашний арест сроком на 1 месяц 20 суток – до 17 июля.
"Он (Ращупкин – ред.) вышел на работу с сегодняшнего числа", - сообщила Сайферлинг.
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Следственный комитет России (СК РФ)АзовРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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