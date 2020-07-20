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Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым
Президент РФ Владимир Путин, будучи в Крыму, провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:47
юрий борисов (вице-премьер)
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дмитрий песков
владимир путин
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политика
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юрий борисов (вице-премьер), s7 airlines, дмитрий песков, владимир путин, куба, сирия, политика

Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым

16:47 20.07.2020
317
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
КЕРЧЬ, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, будучи в Крыму, провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В частности, обсуждались вопросы выполнения ранее данных поручений главы государства по оздоровлению предприятий ОПК, вице-премьер доложил также президенту о завершенном детальном обследовании состояния так называемого "Морского старта", который был приобретен компанией S7. Обсуждались также вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой, которые возглавляет вице-премьер Борисов", - рассказал Песков.
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Юрий Борисов (вице-премьер)S7 AirlinesДмитрий ПесковВладимир ПутинКубаСирияПолитика
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