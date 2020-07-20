https://ria.ru/20200720/1574606713.html
Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым
Президент РФ Владимир Путин, будучи в Крыму, провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:47
2020-07-20T16:47
юрий борисов (вице-премьер)
s7 airlines
дмитрий песков
владимир путин
куба
сирия
политика
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https://ria.ru/20200720/1574606323.html
куба
сирия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574601028_0:266:3076:1996_1400x0_80_0_0_15f639606f21bec695d84ac1900c5630.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий борисов (вице-премьер), s7 airlines, дмитрий песков, владимир путин, куба, сирия, политика