Путин подписал закон о правилах налогообложения операций с деньгами

С 1 октября 2019 года вступил в силу закон, вносящий изменения в статью 28 Гражданского кодекса в части изменения видовой принадлежности таких объектов гражданских прав, как безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги, относя их к имущественным правам. До принятия этого закона они относились к имуществу наряду с наличными денежными средствами и документарными ценными бумагами и операции с ними облагались налогами по единым правилам.

Подписанный сейчас закон сохраняет действующие правила налогообложения операций с безналичными денежными средствами и бездокументарными ценными бумагами. Для этого вносятся изменения в НК, которые позволят по-прежнему применять единые правила налогообложения для операций с наличными и безналичными деньгами, а также с документарными и бездокументарными ценными бумагами.