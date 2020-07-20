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Путин подписал закон о правилах налогообложения операций с деньгами
Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении единых правил налогообложения операций с наличными и безналичными денежными средствами, а также с... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:47
законодательство
владимир путин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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законодательство, владимир путин, экономика

Путин подписал закон о правилах налогообложения операций с деньгами

16:47 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении единых правил налогообложения операций с наличными и безналичными денежными средствами, а также с документарными и бездокументарными ценными бумагами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С 1 октября 2019 года вступил в силу закон, вносящий изменения в статью 28 Гражданского кодекса в части изменения видовой принадлежности таких объектов гражданских прав, как безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги, относя их к имущественным правам. До принятия этого закона они относились к имуществу наряду с наличными денежными средствами и документарными ценными бумагами и операции с ними облагались налогами по единым правилам.
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Подписанный сейчас закон сохраняет действующие правила налогообложения операций с безналичными денежными средствами и бездокументарными ценными бумагами. Для этого вносятся изменения в НК, которые позволят по-прежнему применять единые правила налогообложения для операций с наличными и безналичными деньгами, а также с документарными и бездокументарными ценными бумагами.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, а его нормы распространяются на отношения, возникшие с 1 октября 2019 года, то есть имеют обратную силу.
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ЗаконодательствоВладимир ПутинЭкономика
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