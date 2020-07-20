В Сиэтле не менее 12 полицейских пострадали во время беспорядков

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По меньшей мере 12 сотрудников полиции получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в американском Сиэтле в воскресенье, сообщает полицейский департамент города.

"Лица, принимавшие участие в большой демонстрации в воскресенье, несут ответственность за значительный ущерб, нанесенный зданиям, принадлежащим органам власти, и частным учреждениям в Сиэтле . По меньшей мере дюжина офицеров получили ранения, произведено два ареста", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщают правоохранители, акция протеста началась утром в воскресенье и сначала носила мирный характер. Три часа спустя к ней присоединилась группа протестующих, вооруженных бейсбольными битами. Демонстранты разбивали окна зданий и обливали их краской. Некоторые участники акции также совершали грабежи.

Позднее нападению подверглись два полицейских участка, протестующие бросали камни и бутылки в полицейских, а также запускали в них фейерверки, пытаясь ворваться в здания. Против нападающих были применены светошумовые гранаты и перцовый газ.