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В Сиэтле не менее 12 полицейских пострадали во время беспорядков
По меньшей мере 12 сотрудников полиции получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в американском Сиэтле в воскресенье, сообщает полицейский департамент... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:46
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сиэтл
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сиэтл, сша, в мире

В Сиэтле не менее 12 полицейских пострадали во время беспорядков

16:46 20.07.2020
1140
CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown SeattleСиэтл
Сиэтл
CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown Seattle
Сиэтл. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По меньшей мере 12 сотрудников полиции получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в американском Сиэтле в воскресенье, сообщает полицейский департамент города.
"Лица, принимавшие участие в большой демонстрации в воскресенье, несут ответственность за значительный ущерб, нанесенный зданиям, принадлежащим органам власти, и частным учреждениям в Сиэтле. По меньшей мере дюжина офицеров получили ранения, произведено два ареста", - говорится в сообщении полиции.
Как сообщают правоохранители, акция протеста началась утром в воскресенье и сначала носила мирный характер. Три часа спустя к ней присоединилась группа протестующих, вооруженных бейсбольными битами. Демонстранты разбивали окна зданий и обливали их краской. Некоторые участники акции также совершали грабежи.
Позднее нападению подверглись два полицейских участка, протестующие бросали камни и бутылки в полицейских, а также запускали в них фейерверки, пытаясь ворваться в здания. Против нападающих были применены светошумовые гранаты и перцовый газ.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Протестующие в США
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСиэтлСШАВ мире
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