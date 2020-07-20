https://ria.ru/20200720/1574606623.html
В Сиэтле не менее 12 полицейских пострадали во время беспорядков
По меньшей мере 12 сотрудников полиции получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в американском Сиэтле в воскресенье, сообщает полицейский департамент... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:46
2020-07-20T16:46
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сиэтл
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151729/95/1517299559_0:0:1966:1106_1400x0_80_0_0_03e23d2877d42087b6a5fb4cfdd67bae.jpg
https://ria.ru/20200719/1574549307.html
1
сиэтл
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151729/95/1517299559_0:0:1966:1106_1400x0_80_0_0_03e23d2877d42087b6a5fb4cfdd67bae.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151729/95/1517299559_38:0:1513:1106_1400x0_80_0_0_de10550dc0f7aeb1cc88fe517ee0d74c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151729/95/1517299559_222:0:1328:1106_1400x0_80_0_0_ca6207795afea4ef78d5c749c0ec0ce7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сиэтл, сша, в мире
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По меньшей мере 12 сотрудников полиции получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в американском Сиэтле в воскресенье, сообщает полицейский департамент города.
"Лица, принимавшие участие в большой демонстрации в воскресенье, несут ответственность за значительный ущерб, нанесенный зданиям, принадлежащим органам власти, и частным учреждениям в Сиэтле
. По меньшей мере дюжина офицеров получили ранения, произведено два ареста", - говорится в сообщении полиции.
Как сообщают правоохранители, акция протеста началась утром в воскресенье и сначала носила мирный характер. Три часа спустя к ней присоединилась группа протестующих, вооруженных бейсбольными битами. Демонстранты разбивали окна зданий и обливали их краской. Некоторые участники акции также совершали грабежи.
Позднее нападению подверглись два полицейских участка, протестующие бросали камни и бутылки в полицейских, а также запускали в них фейерверки, пытаясь ворваться в здания. Против нападающих были применены светошумовые гранаты и перцовый газ.
Ранее по городам США
прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда
. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.