Вирусолог оценил исследование о лечении COVID-19 ультрафиолетом

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ), вирусолог Владимир Оберемок назвал очевидными выводы итальянских ученых об эффективности использования ультрафиолетового излучения солнечного света в борьбе с коронавирусом.
Ранее иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил РИА Новости, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19. Исследование проводилось иммунологами Миланского госуниверситета совместно со специалистами Национального института астрофизики Италии. По мнению Клеричи, ультрафиолетовые лампы можно активно использовать для борьбы с COVID-19, в частности, для дезинфекции закрытых помещений.
"Электромагнитные волны ультрафиолетового излучения, обладая высокой энергией, опасны для подавляющего большинства микропатогенов, которые находятся в воздухе. Ультрафиолетовые лампы уже используются в практике медицинских учреждений для обеззараживания территорий. Исследование итальянских коллег интересное, но с научной точки зрения в нем нет ничего нового. Полученные выводы очевидны", - сказал РИА Новости Оберемок.
Плюсом исследования итальянских коллег, по его словам, является то, что оно показывает, что COVID-19 не является суперустойчивым вирусом.
"COVID-19 также чувствителен к ультрафиолету, как и большинство других вирусов. Ничего сверхъестественного в этом нет", - подчеркнул Оберемок.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.