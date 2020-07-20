Вирусолог оценил исследование о лечении COVID-19 ультрафиолетом

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ), вирусолог Владимир Оберемок назвал очевидными выводы итальянских ученых об эффективности использования ультрафиолетового излучения солнечного света в борьбе с Доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ), вирусолог Владимир Оберемок назвал очевидными выводы итальянских ученых об эффективности использования ультрафиолетового излучения солнечного света в борьбе с коронавирусом

Ранее иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил РИА Новости, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19. Исследование проводилось иммунологами Миланского госуниверситета совместно со специалистами Национального института астрофизики Италии . По мнению Клеричи, ультрафиолетовые лампы можно активно использовать для борьбы с COVID-19, в частности, для дезинфекции закрытых помещений.

"Электромагнитные волны ультрафиолетового излучения, обладая высокой энергией, опасны для подавляющего большинства микропатогенов, которые находятся в воздухе. Ультрафиолетовые лампы уже используются в практике медицинских учреждений для обеззараживания территорий. Исследование итальянских коллег интересное, но с научной точки зрения в нем нет ничего нового. Полученные выводы очевидны", - сказал РИА Новости Оберемок.

Плюсом исследования итальянских коллег, по его словам, является то, что оно показывает, что COVID-19 не является суперустойчивым вирусом.

"COVID-19 также чувствителен к ультрафиолету, как и большинство других вирусов. Ничего сверхъестественного в этом нет", - подчеркнул Оберемок.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.