https://ria.ru/20200720/1574606348.html
В Нигерии более 20 человек погибли на свадьбе при нападении, сообщают СМИ
Более 20 человек погибли в результате нападения неизвестных на свадебную вечеринку в центральной части Нигерии, пишет газета Vanguard со ссылкой на местные... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:40
2020-07-20T16:40
нигерия
в мире
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https://ria.ru/20180426/1519422110.html
1
нигерия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигерия, в мире