В Нигерии более 20 человек погибли на свадьбе при нападении, сообщают СМИ

Нападавшие открыли огонь по гостям вечеринки, 19 из которых погибли на месте, а двое скончались в госпитале. Ранения получили 28 человек.

Вражда между кочевыми скотоводами фулани и оседлыми жителями нигерийских деревень носит постоянный характер. Перегоняя стада с места на место в поисках воды и корма для скота, кочевники часто вступают в конфликт из-за пастбищных земель, принадлежащих местным общинам. В подобных конфликтах только за последние несколько лет погибли тысячи людей.