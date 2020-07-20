Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574606348.html
В Нигерии более 20 человек погибли на свадьбе при нападении, сообщают СМИ
Более 20 человек погибли в результате нападения неизвестных на свадебную вечеринку в центральной части Нигерии, пишет газета Vanguard со ссылкой на местные... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:40
нигерия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/102452/96/1024529634_0:31:1713:994_1400x0_80_0_0_30f24cb1152a26c466a8f804ee02e88b.jpg
https://ria.ru/20180426/1519422110.html
1
нигерия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/102452/96/1024529634_0:31:1713:994_1400x0_80_0_0_30f24cb1152a26c466a8f804ee02e88b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/102452/96/1024529634_0:0:1713:1284_1400x0_80_0_0_0b356458c2e488b922d04f212c864ca7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/102452/96/1024529634_125:0:1411:1286_1400x0_80_0_0_87aae005616d7f177bc37950ff8757db.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нигерия, в мире

В Нигерии более 20 человек погибли на свадьбе при нападении, сообщают СМИ

16:40 20.07.2020
124
© Flickr / Shariz ChakeraГород Кано, Нигерия
Город Кано, Нигерия
© Flickr / Shariz Chakera
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 20 человек погибли в результате нападения неизвестных на свадебную вечеринку в центральной части Нигерии, пишет газета Vanguard со ссылкой на местные власти.
Нападение на деревню Кукум-Даджи в штате Кадуна произошло в ночь на понедельник и, предположительно, было совершено представителями кочевого племени фулани.
Нападавшие открыли огонь по гостям вечеринки, 19 из которых погибли на месте, а двое скончались в госпитале. Ранения получили 28 человек.
Вражда между кочевыми скотоводами фулани и оседлыми жителями нигерийских деревень носит постоянный характер. Перегоняя стада с места на место в поисках воды и корма для скота, кочевники часто вступают в конфликт из-за пастбищных земель, принадлежащих местным общинам. В подобных конфликтах только за последние несколько лет погибли тысячи людей.
Женщина в традиционной одежде в Перу
26 апреля 2018, 08:00РИА Наука
Дикая селекция: народы, которые мутировали, чтобы выжить
000110
Обсудить 1
НигерияВ мире
Рекомендуем
Сиэтл
В Сиэтле не менее 12 полицейских пострадали во время беспорядков
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Президент Алжира выступил против вооружения ливийских племен
Министр туризма и по делам древностей Египта Халед аль-Анани во время посещения музея в Шарм-эш-Шейхе
Парламент Египта продлил режим чрезвычайного положения
Полицейский рейд в Израиле
В Израиле арестовали подозреваемого в угрозах премьеру и чиновникам
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперты BEA получили данные с самописца сбитого под Тегераном Boeing
Ребенок и взрослый
Мальчику, найденному в Дмитрове, могут подобрать замещающую семью
Место преступления в США
Два человека погибли при стрельбе в Чикаго, сообщили СМИ
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Суд отклонил жалобу Цепкало на нерегистрацию кандидатом в президенты
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
Защита подозреваемой по делу об убийстве Шеремета попросила закрыть дело
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
ПАСЕ не будет наблюдать за выборами в Белоруссии
Алушта
Шесть человек оказались "пленниками" колеса обозрения в Крыму
Сотрудник полиции
В Волгограде четверо лжеполицейских отобрали у мужчины машину и мотоцикл
Президент России Владимир Путин
Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze
В Черном море начались учения Sea Breeze-2020
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи.
МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния