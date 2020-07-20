Путин подписал закон о структуре управления "дочками" предприятий ОПК

Согласно действующим правилам, дочерние акционерные общества головных организаций интегрированных структур ОПК, 100% акций которых находится в собственности РФ, не могут иметь в качестве единственного участника (учредителя, акционера) другое хозобщество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом.

Закон дает такую возможность дочерним структурам госпредприятий ОПК. Соответствующее изменение внесено в статью 21 закона "О промышленной политике в РФ".

Оно упрощает структуру органов управления "дочками" предприятий ОПК и, как следствие, сокращает сроки принятия решений при выполнении заданий гособоронзаказа, реализации мероприятий военно-технического сотрудничества и стратегии развития предприятий.