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Путин подписал закон о структуре управления "дочками" предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий структуру управления "дочками" госпредприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК),... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:40
2020-07-20T16:40
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, упрощающий структуру управления "дочками" госпредприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
.
Согласно действующим правилам, дочерние акционерные общества головных организаций интегрированных структур ОПК, 100% акций которых находится в собственности РФ, не могут иметь в качестве единственного участника (учредителя, акционера) другое хозобщество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом.
Закон дает такую возможность дочерним структурам госпредприятий ОПК. Соответствующее изменение внесено в статью 21 закона "О промышленной политике в РФ".
Оно упрощает структуру органов управления "дочками" предприятий ОПК и, как следствие, сокращает сроки принятия решений при выполнении заданий гособоронзаказа, реализации мероприятий военно-технического сотрудничества и стратегии развития предприятий.
Это позволит принимать основные, системные решения по ряду вопросов, в том числе связанных с исполнением гособоронзаказа, без учета необходимости формально соблюдать сроки подготовки, созыва и проведения заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних обществ, отмечается в пояснительной записке к закону.