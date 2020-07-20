Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574606323.html
Путин подписал закон о структуре управления "дочками" предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий структуру управления "дочками" госпредприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК),... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:40
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598932_0:0:3082:1734_1400x0_80_0_0_a2b76c7e8ad2fb766fd9f6c4953a1a1e.jpg
https://ria.ru/20200720/1574606200.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598932_0:0:3082:1734_1400x0_80_0_0_a2b76c7e8ad2fb766fd9f6c4953a1a1e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598932_87:0:2818:2048_1400x0_80_0_0_930c6f5b2a8a0b0399cda4b55a22e08f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598932_428:0:2476:2048_1400x0_80_0_0_4aab2ff5f23b32371a6e0db93cfc1264.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, экономика

Путин подписал закон о структуре управления "дочками" предприятий ОПК

16:40 20.07.2020
171
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий структуру управления "дочками" госпредприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно действующим правилам, дочерние акционерные общества головных организаций интегрированных структур ОПК, 100% акций которых находится в собственности РФ, не могут иметь в качестве единственного участника (учредителя, акционера) другое хозобщество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом.
Закон дает такую возможность дочерним структурам госпредприятий ОПК. Соответствующее изменение внесено в статью 21 закона "О промышленной политике в РФ".
Оно упрощает структуру органов управления "дочками" предприятий ОПК и, как следствие, сокращает сроки принятия решений при выполнении заданий гособоронзаказа, реализации мероприятий военно-технического сотрудничества и стратегии развития предприятий.
Это позволит принимать основные, системные решения по ряду вопросов, в том числе связанных с исполнением гособоронзаказа, без учета необходимости формально соблюдать сроки подготовки, созыва и проведения заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних обществ, отмечается в пояснительной записке к закону.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 16:38
Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
901012
Обсудить 0
Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Чите в ДТП с маршруткой пострадали 11 человек
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Крым возвращает славу одного из центров судостроения, заявил Аксенов
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о правилах налогообложения операций с деньгами
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об электронном документообороте для tax free
Алушта
Шесть человек оказались "пленниками" колеса обозрения в Крыму
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал пакет законов о финансовых маркетплейсах
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
Путин провел встречу с вице-премьером Борисовым
Президент России Владимир Путин
Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон, уточняющий порядок обращения ПФР за взысканием
Президент РФ Владимир Путин
Путин одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании
В лаборатории
Вирусолог оценил исследование о лечении COVID-19 ультрафиолетом
Михаил Дегтярев
Политолог оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Суд отклонил жалобу Цепкало на нерегистрацию кандидатом в президенты
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о направленных на развитие госслужбы экспериментах
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Президент Алжира выступил против вооружения ливийских племен
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния