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Жители Иркутской области увидели падение яркого болида
Вечером 19 июля вблизи Иркутска пролетел небольшой яркий болид, который очевидцы засняли на видео, сообщил РИА Новости директор астрономической обсерватории... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:46
сергей язев
космос - риа наука
иркутская область
иркутск
екатеринбург
валерий язев
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сергей язев, космос - риа наука, иркутская область, иркутск, екатеринбург, валерий язев

Жители Иркутской области увидели падение яркого болида

16:46 20.07.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЗвездное небо
Звездное небо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Звездное небо. Архивное фото
ИРКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Вечером 19 июля вблизи Иркутска пролетел небольшой яркий болид, который очевидцы засняли на видео, сообщил РИА Новости директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.
Очевидцы засняли, как над Иркутском вечером 19 июля около 22.40 (17.40 мск) пролетел яркий болид. На текущий момент имеется ряд видеосвидетельств данного события.
"Исходя из видеосъемок, которые я видел, этот болид был гораздо слабее, чем тот, что пролетал над Байкалом осенью 2016 года. Тем не менее это был сравнительно крупный камень, массой, скорее всего, несколько килограммов", - сказал собеседник агентства.
Ученый также отметил, что до Земли болид не долетел, сгорев в атмосфере.
"Такое явление не редкость, но благодаря видеорегистраторам и любительским съемкам сегодня можно определить параметры падения болида, что имеет определенную научную ценность", - добавил Язев.
В октябре 2016 года над Иркутской областью пролетел болид массой до 80 килограммов. Иркутские астрономы передали видео падения этого небесного тела ученым из Екатеринбурга и Хельсинки.
Вид на Землю
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Сергей ЯзевКосмос - РИА НаукаИркутская областьИркутскЕкатеринбургВалерий Язев
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