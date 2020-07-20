Жители Иркутской области увидели падение яркого болида

Очевидцы засняли, как над Иркутском вечером 19 июля около 22.40 (17.40 мск) пролетел яркий болид. На текущий момент имеется ряд видеосвидетельств данного события.

Ученый также отметил, что до Земли болид не долетел, сгорев в атмосфере.