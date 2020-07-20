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Шесть человек оказались "пленниками" колеса обозрения в Крыму
Шесть человек, среди которых двое детей, застряли на одном из обесточенных аттракционов в Алуште, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:38
сергей шахов
алушта
республика крым
происшествия
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353
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сергей шахов, алушта, республика крым, происшествия

Шесть человек оказались "пленниками" колеса обозрения в Крыму

16:38 20.07.2020
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© Фото : Александр АндреевАлушта
Алушта
© Фото : Александр Андреев
Алушта. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Шесть человек, среди которых двое детей, застряли на одном из обесточенных аттракционов в Алуште, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"В Алуште, из-за аварийного отключения электроэнергии, остановился аттракцион "колесо обозрения", в двух кабинках которого находилось шесть человек, из них двое дети", - сказал Шахов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
По его словам, спасатели приняли решение опускать колесо вручную.
"Специалисты "КРЫМ-СПАС" используя трехколенную лестницу и альпинистское снаряжение, поднялись к мотору аттракциона и вручную прокрутили маховики двигателей, опустив кабинки аттракциона к посадочной площадке. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались", - подчеркнул министр.
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Сергей ШаховАлуштаРеспублика КрымПроисшествия
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