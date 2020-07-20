https://ria.ru/20200720/1574606225.html
Шесть человек оказались "пленниками" колеса обозрения в Крыму
Шесть человек, среди которых двое детей, застряли на одном из обесточенных аттракционов в Алуште, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:38
2020-07-20T16:38
сергей шахов
алушта
республика крым
происшествия
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алушта
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей шахов, алушта, республика крым, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости.
Шесть человек, среди которых двое детей, застряли на одном из обесточенных аттракционов в Алуште
, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов
.
"В Алуште, из-за аварийного отключения электроэнергии, остановился аттракцион "колесо обозрения", в двух кабинках которого находилось шесть человек, из них двое дети", - сказал Шахов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
По его словам, спасатели приняли решение опускать колесо вручную.
"Специалисты "КРЫМ-СПАС" используя трехколенную лестницу и альпинистское снаряжение, поднялись к мотору аттракциона и вручную прокрутили маховики двигателей, опустив кабинки аттракциона к посадочной площадке. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались", - подчеркнул министр.