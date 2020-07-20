Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий рассматривать в особом порядке уголовные дела о тяжких преступлениях.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Изменения внесли в Уголовно-процессуальный кодекс.

В пояснительной записке отмечается, что дела о тяжких преступлениях, как правило, особенно сложны, они затрагивают интересы многих потерпевших и вызывают большой общественный резонанс. Все это требует установления на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия.

К таким преступлениям относятся мошенничество в крупном и особо крупном размерах, совершенное организованной группой лиц, злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий.

Закон ограничивает применение особого порядка к уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, к которым относятся умышленные преступления, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, а также все преступления по неосторожности.