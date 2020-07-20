https://ria.ru/20200720/1574606200.html
Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий рассматривать в особом порядке уголовные дела о тяжких преступлениях. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:38
2020-07-20T19:08
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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владимир путин, общество
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин
подписал федеральный закон, запрещающий рассматривать в особом порядке уголовные дела о тяжких преступлениях.
Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Изменения внесли в Уголовно-процессуальный кодекс.
В пояснительной записке отмечается, что дела о тяжких преступлениях, как правило, особенно сложны, они затрагивают интересы многих потерпевших и вызывают большой общественный резонанс. Все это требует установления на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия.
К таким преступлениям относятся мошенничество в крупном и особо крупном размерах, совершенное организованной группой лиц, злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий.
Закон ограничивает применение особого порядка к уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, к которым относятся умышленные преступления, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, а также все преступления по неосторожности.
Особый порядок рассмотрения уголовных дел — это сокращенная процедура, которая используется, когда фигурант согласен с предъявленным ему обвинением, а суд рассматривает дело без судебного разбирательства.