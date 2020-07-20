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Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий рассматривать в особом порядке уголовные дела о тяжких преступлениях. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T19:08
владимир путин
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_0:149:3026:1851_1400x0_80_0_0_f1b3fa9cff5a2bb0564091790bdda1e1.jpg
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РИА Новости
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60
владимир путин, общество

Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел

16:38 20.07.2020 (обновлено: 19:08 20.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий рассматривать в особом порядке уголовные дела о тяжких преступлениях.
Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Изменения внесли в Уголовно-процессуальный кодекс.
В пояснительной записке отмечается, что дела о тяжких преступлениях, как правило, особенно сложны, они затрагивают интересы многих потерпевших и вызывают большой общественный резонанс. Все это требует установления на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия.
Президент РФ Владимир Путин
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К таким преступлениям относятся мошенничество в крупном и особо крупном размерах, совершенное организованной группой лиц, злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий.
Закон ограничивает применение особого порядка к уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, к которым относятся умышленные преступления, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, а также все преступления по неосторожности.
Особый порядок рассмотрения уголовных дел — это сокращенная процедура, которая используется, когда фигурант согласен с предъявленным ему обвинением, а суд рассматривает дело без судебного разбирательства.
Анатолий Аксаков
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