Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574606125.html
Путин подписал закон о данных об освобождении лиц с опасными болезнями
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, призванный снизить распространение заболеваний, внесенных в утвержденный правительством перечень... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:37
здоровье - общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574601035_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_a7d9a1624256eca35083612e44012668.jpg
https://ria.ru/20200720/1574604583.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574601035_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_a7d9a1624256eca35083612e44012668.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574601035_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e0e464e94c172b66355a8e7c06f2add7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574601035_266:0:2314:2048_1400x0_80_0_0_9da1004b41d9af9a871a67dabffec433.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, общество

Путин подписал закон о данных об освобождении лиц с опасными болезнями

16:37 20.07.2020
6886
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, призванный снизить распространение заболеваний, внесенных в утвержденный правительством перечень болезней, представляющих опасность для окружающих, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С этой целью в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса вносится положение, согласно которому на администрацию организации ФСИН возлагается обязанность сообщать уполномоченному органу субъекта федерации о том, что освобождается осужденный, имеющий такое заболевание.
Перечень передаваемой информации, порядок ее передачи, а также порядок обмена информацией в случае, если освободившийся осужденный не прибыл к избранному им месту жительства, будут определяться правительством.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:14
Путин подписал закон о присяге для сотрудников Росгвардии
1912126
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Розовое игристое вино
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Путин отправил в отставку Фургала
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о максимальном весе передач заключенным
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Стамбул
Турция приступила к разведочному бурению в Черном море
Полицейский рейд в Израиле
В Израиле арестовали подозреваемого в угрозах премьеру и чиновникам
Стенд компании Huawei
СМИ сообщили о возможном ответе Китая на меры против Huawei
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Президент России Владимир Путин
Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
LIVE: Владимир Путин участвует в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ в Крыму
Путин принимает участие в закладке боевых кораблей в Крыму. Трансляция
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Президент Алжира выступил против вооружения ливийских племен
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Человек на весах
Назван простой продукт, помогающий похудеть
Контейнер для биоматериала
Роспотребнадзор предложит отменить карантин в саратовском селе
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния