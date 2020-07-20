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Суд отклонил жалобу Цепкало на нерегистрацию кандидатом в президенты
Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало на решение Центризбиркома страны о нерегистрации его в РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:11
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Суд отклонил жалобу Цепкало на нерегистрацию кандидатом в президенты

16:33 20.07.2020 (обновлено: 17:11 20.07.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 июл - РИА Новости. Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало на решение Центризбиркома страны о нерегистрации его в качестве кандидата в президенты республики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения жалобы Цепкало и отмены постановления ЦИК от 14 июля 2020 года... Суд решил постановление ЦИК об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты оставить без изменений, жалобу Цепкало - без удовлетворения", - сказала судья Анна Соколовская в понедельник в Минске во время открытого заседания.
Она подчеркнула, что решение суда вступает в законную силу немедленно после его провозглашения, обжалованию и опротестованию не подлежит.
Соколовская отметила, что, согласно решению ЦИК, в регистрации Цепкало кандидатом было отказано по двум причинам - из-за недостаточного количества признанных достоверными подписей избирателей в его поддержу (более 78,2 тысячи при необходимых 100 тысяч), а также из-за несоответствующих действительности сведений в декларации о доходах и имуществе его супруги за 2019 год, имеющих существенный характер.
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Судья отметила, что заключения специалистов госцентра судебных экспертиз и МВД подтверждают нарушения избирательного законодательства, допущенные при подаче подписей в территориальные избиркомы. По ее словам, именно эти недочеты послужили основанием для признания ряда подписей недостоверными.
В этой связи суд не учел высказанные Цепкало сомнения о качестве проверки подписных листов, отметив их предположительный характер. Также суд не приобщил к делу представленные политиком заявления от граждан о действительности их подписей, так как многие нарушения касались порядка заполнения подписных листов и не связаны с признанием подписи недостоверной по нормативу фиктивности.
Касательно доводов о незначительности неуказания акций одного из банков в собственности супруги политика в поданной ею декларации, было отмечено, что на решение ЦИК повлияло именно неотражение акций в декларации, а не неточно указанная сумма годового дохода.
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Вчера, 13:22
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В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. ЦИК на заседании 14 июля зарегистрировал кандидатами в президенты пять человек, двум политикам было отказано – Цепкало и экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Ранее пресс-секретарь политика Алексей Урбан сообщил РИА Новости, что подана жалоба в Верховный суд Белоруссии на отказ ЦИК зарегистрировать  Цепкало кандидатом.
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Президентская кампания в БелоруссииВалерий ЦепкалоМинскБелоруссияВ мире
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