Суд отклонил жалобу Цепкало на нерегистрацию кандидатом в президенты

МИНСК, 20 июл - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало на решение Центризбиркома страны о нерегистрации его в качестве кандидата в президенты республики, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения жалобы Цепкало и отмены постановления ЦИК от 14 июля 2020 года... Суд решил постановление ЦИК об отказе в регистрации Цепкало кандидатом в президенты оставить без изменений, жалобу Цепкало - без удовлетворения", - сказала судья Анна Соколовская в понедельник в Минске во время открытого заседания.

Она подчеркнула, что решение суда вступает в законную силу немедленно после его провозглашения, обжалованию и опротестованию не подлежит.

Соколовская отметила, что, согласно решению ЦИК, в регистрации Цепкало кандидатом было отказано по двум причинам - из-за недостаточного количества признанных достоверными подписей избирателей в его поддержу (более 78,2 тысячи при необходимых 100 тысяч), а также из-за несоответствующих действительности сведений в декларации о доходах и имуществе его супруги за 2019 год, имеющих существенный характер.

Судья отметила, что заключения специалистов госцентра судебных экспертиз и МВД подтверждают нарушения избирательного законодательства, допущенные при подаче подписей в территориальные избиркомы. По ее словам, именно эти недочеты послужили основанием для признания ряда подписей недостоверными.

В этой связи суд не учел высказанные Цепкало сомнения о качестве проверки подписных листов, отметив их предположительный характер. Также суд не приобщил к делу представленные политиком заявления от граждан о действительности их подписей, так как многие нарушения касались порядка заполнения подписных листов и не связаны с признанием подписи недостоверной по нормативу фиктивности.

Касательно доводов о незначительности неуказания акций одного из банков в собственности супруги политика в поданной ею декларации, было отмечено, что на решение ЦИК повлияло именно неотражение акций в декларации, а не неточно указанная сумма годового дохода.