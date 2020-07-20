Мальчику, найденному в Дмитрове, могут подобрать замещающую семью

Ранее стало известно, что заплаканного двухлетнего мальчика, который пришел к пункту охраны поселка при совхозе "Останкино" Дмитровского городского округа, заметил охранник, он же вызвал полицию. Позднее правоохранители задержали мать мальчика и ее 22-летнего сожителя, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Мужчину подозревают в систематическом истязании двухлетнего пасынка. Сейчас ребенок находится в больнице.