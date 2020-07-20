Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574605476.html
Мальчику, найденному в Дмитрове, могут подобрать замещающую семью
Двухлетнему мальчику, найденному без присмотра в подмосковном Дмитрове, подберут замещающую семью на время следствия, если родственники не смогут его принять,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:27
ксения мишонова
дмитров
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152180/36/1521803604_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_dab9cda7e378410bc07fb7449f4ef419.jpg
https://ria.ru/20200719/1574563602.html
дмитров
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152180/36/1521803604_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_dab9cda7e378410bc07fb7449f4ef419.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152180/36/1521803604_275:0:1500:919_1400x0_80_0_0_497f443b7b6ebc551c66ea24c63369dd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152180/36/1521803604_530:0:1449:919_1400x0_80_0_0_07a6ff6bd51bf1d2b5cceac6acc9a129.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ксения мишонова, дмитров, общество, происшествия

Мальчику, найденному в Дмитрове, могут подобрать замещающую семью

16:27 20.07.2020
1211
© РИА Новости / Владимир ПесняРебенок и взрослый
Ребенок и взрослый
© РИА Новости / Владимир Песня
Ребенок и взрослый. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Двухлетнему мальчику, найденному без присмотра в подмосковном Дмитрове, подберут замещающую семью на время следствия, если родственники не смогут его принять, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.
Ранее стало известно, что заплаканного двухлетнего мальчика, который пришел к пункту охраны поселка при совхозе "Останкино" Дмитровского городского округа, заметил охранник, он же вызвал полицию. Позднее правоохранители задержали мать мальчика и ее 22-летнего сожителя, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Мужчину подозревают в систематическом истязании двухлетнего пасынка. Сейчас ребенок находится в больнице.
"В случае если родственников, готовых принять ребенка, не окажется, ему будет подобрана замещающая семья на время следствия", – сказала Мишонова, которую цитирует пресс-служба.
Сотрудник полиции
19 июля, 19:22
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
1801030
Обсудить 0
Ксения МишоноваДмитровОбществоПроисшествия
Рекомендуем
Ребенок держит за руку взрослого
Мать избитого в Дмитрове малыша прокомментировала действия отчима
Алушта
Шесть человек оказались "пленниками" колеса обозрения в Крыму
Президент РФ Владимир Путин
Путин одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании
Михаил Дегтярев
Политолог оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову
Сотрудник полиции
Грибника из Подмосковья, пропавшего в лесу под Пензой, нашли живым
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил доложить о деле дела об избиении мальчика в Дмитрове
Ситуация в Барселоне в связи с COVID-19
В Испании отменили традиционный парад по случаю Национального дня
Полицейский
Полиция проводит проверку после жестокого избиения на пляже в Геленджике
Ребенок
Омбудсмен рассказала о матери найденного в Дмитрове двухлетнего мальчика
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
Защита подозреваемой по делу об убийстве Шеремета попросила закрыть дело
Чиновники
Мэр Азова в Ростовской области вышел на работу после домашнего ареста
Полиция
В Волгоградской области мужчина поджег дома трех соседок из-за конфликта
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния