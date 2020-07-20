Мальчику, найденному в Дмитрове, могут подобрать замещающую семью

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Двухлетнему мальчику, найденному без присмотра в подмосковном Дмитрове, подберут замещающую семью на время следствия, если родственники не смогут его принять, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.
Ранее стало известно, что заплаканного двухлетнего мальчика, который пришел к пункту охраны поселка при совхозе "Останкино" Дмитровского городского округа, заметил охранник, он же вызвал полицию. Позднее правоохранители задержали мать мальчика и ее 22-летнего сожителя, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Мужчину подозревают в систематическом истязании двухлетнего пасынка. Сейчас ребенок находится в больнице.
"В случае если родственников, готовых принять ребенка, не окажется, ему будет подобрана замещающая семья на время следствия", – сказала Мишонова, которую цитирует пресс-служба.