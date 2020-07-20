Политолог оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

"Среди тех, кто выходит на улицы в Хабаровском крае, небольшой процент идейных сторонников Фургала. Остальные выходят, потому что задержание Фургала стало катализатором - социальная напряжённость копилась, и после задержания эта "пружина" начала распрямляться. Основная причина сугубо социального характера, в том числе проблемы, связанные с пандемией. Успокоить людей возможно только решая эти проблемы. Люди взбудоражены, их надо успокоить", - считает Манойло.