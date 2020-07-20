Политолог оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Назначенному врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву для стабилизации ситуации в регионе нужно решать социальные проблемы, из-за которых люди выходят на улицы, заявил РИА Новости профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
"Среди тех, кто выходит на улицы в Хабаровском крае, небольшой процент идейных сторонников Фургала. Остальные выходят, потому что задержание Фургала стало катализатором - социальная напряжённость копилась, и после задержания эта "пружина" начала распрямляться. Основная причина сугубо социального характера, в том числе проблемы, связанные с пандемией. Успокоить людей возможно только решая эти проблемы. Люди взбудоражены, их надо успокоить", - считает Манойло.
По его словам, замена одного члена ЛДПР на другого сама по себе не гарантирует остывание накала в крае. "Чтобы сохранить стабильность в регионе, должна быть стратегия. Я к Дегтяреву отношусь с симпатией. Он компанейский, симпатичный во всех отношениях... Сейчас ему будет нужно быстро принимать решения и нести за них ответственность", - добавил он.
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Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.