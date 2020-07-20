Путин подписал пакет законов о финансовых маркетплейсах

Базовый закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" определяет правовые основы деятельности операторов такой платформы (маркетплейс) и регулирует отношения по заключению с ее помощью сделок с финансовыми организациями и эмитентами. Реестр таких операторов будет вести Банк России, а минимальный размер их собственных средств должен составлять 100 миллионов рублей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.