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Путин подписал пакет законов о финансовых маркетплейсах
Президент России Владимир Путин подписал два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволят россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:30
осаго
центральный банк рф (цб рф)
агентство по страхованию вкладов
анатолий аксаков
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
осаго, центральный банк рф (цб рф), агентство по страхованию вкладов, анатолий аксаков, владимир путин, экономика

Путин подписал пакет законов о финансовых маркетплейсах

16:30 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволят россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Базовый закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" определяет правовые основы деятельности операторов такой платформы (маркетплейс) и регулирует отношения по заключению с ее помощью сделок с финансовыми организациями и эмитентами. Реестр таких операторов будет вести Банк России, а минимальный размер их собственных средств должен составлять 100 миллионов рублей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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Используя финансовый маркетплейс, граждане смогут заключать сделки, связанные с финансовыми инструментами, предоставлением банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера. Но через такую платформу не могут совершаться сделки, если связанные с участием в них требования не подлежат судебной защите. Кроме того, информация о совершаемых сделках не должна вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг. А оператор платформы будет обязан принимать меры по выявлению и предотвращению операций, направленных на совершение сделок без волеизъявления участников маркетплейса, и сообщать о них ЦБ.
Закон-спутник предусматривает идентификацию клиентов финансовых платформ и допускает передачу таких полномочий другим лицам. При этом переделегирование полномочий по идентификации клиента будет невозможно. Платформа, например, сможет делегировать такие полномочия банку-партнеру, но при этом возможности переделегировать их дальше не будет, пояснял ранее РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В свою очередь, финансовые организации также смогут передавать полномочия по идентификации оператору финансовой платформы.
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Одновременно устанавливается специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с помощью маркетплейса. При этом по желанию потребителя возмещение от АСВ через маркетплейс можно будет получить и по вкладам, открытым напрямую в банке, а не через саму платформу. Кроме того, на год, до 1 июля 2021 года, продлевается срок вхождения операторов инвестиционных (краудфандинговых) платформ в реестр ЦБ.
Закон-спутник должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а возможность заключения договора ОСАГО через маркетплейс появится через 90 дней после этого. При этом некоторые особенности выплаты возмещения по вкладам, размещенным через маркетплейс, без обращения вкладчика в АСВ, вступят в действие с 1 октября 2020 года. До 1 января 2023 года на операторов финансовых платформ, за исключением тех, кто совмещает эту деятельность с иными видами деятельности некредитных финорганизаций, не будут распространяться нормативные акты ЦБ, утверждающие отраслевые стандарты бухучета, план счетов бухучета и порядок его применения, формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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ОСАГОЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладовАнатолий АксаковВладимир ПутинЭкономика
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