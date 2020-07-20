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Путин одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании
Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного ("народного") РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:28
владимир путин
общество
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353
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60
владимир путин, общество

Путин одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании

16:28 20.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, создающих правовую основу для развития практики реализации проектов инициативного ("народного") бюджетирования на муниципальном уровне.
Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин поручал в пять раз увеличить финансирование проектов, предложенных жителями.
Первый документ вносит изменения в закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", которые позволят гражданам определять, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь. Жители смогут участвовать в разработке инициативных проектов, направленных на решение местных проблем, имеющих для них приоритетное значение. После общественного обсуждения эти проекты будут вноситься в местную администрацию, причем обязательным элементом станет общественный контроль за их реализацией.
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Инициатором внесения такого проекта может выступить группа численностью не менее десяти человек, достигших 16 лет, но муниципальным образованиям предоставляется право уменьшать ее минимальную численность. До внесения проекта в местную администрацию он должен быть рассмотрен и обсужден на сходе, собрании или конференции граждан. В случае внесения в администрацию нескольких проектов, в том числе с постановкой аналогичных приоритетных проблем, их отбор будет осуществляться на конкурсной основе.
Второй закон вносит изменения в Бюджетный кодекс, которые наделяют Минфин России полномочиями осуществлять методическое обеспечение планирования и исполнения расходов региональных и местных бюджетов на реализацию таких инициативных проектов и формирования информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной для граждан форме.
Кроме того, каждому инициативному проекту с 1 января 2021 года будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджетов. Добровольные платежи юридических и физических лиц для реализации таких проектов будут относиться к неналоговым доходам бюджетов и направляться только на реализацию инициатив жителей о решении конкретных вопросов местного значения.
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