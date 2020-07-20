Специалисты отремонтировали оборудование на стартовом комплексе Байконура

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Специалисты "Роскосмоса" отремонтировали электродвигатель на старом комплексе "Байконура". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Замечания к состоянию одного из агрегатов стартового комплекса возникли при установке ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Сейчас на космодроме проходят заключительные операции по подготовке к пуску "Союза-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15". Пуск назначен на 23 июля.
В плане предстартовой подготовки предусмотрен специальный день, который зарезервирован на устранение нештатных ситуаций, если такие возникнут.
Предстоящий полет "Прогресса" к МКС должен быть пятым с использованием сверхбыстрой трехчасовой (двухвитковой) схемы. В будущем ее планируется применять на пилотируемых кораблях "Союз", которые в настоящее время летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.