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Специалисты отремонтировали оборудование на стартовом комплексе Байконура
Специалисты "Роскосмоса" отремонтировали электродвигатель на старом комплексе "Байконура". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:12
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РИА Новости
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60
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космос - риа наука, роскосмос

Специалисты отремонтировали оборудование на стартовом комплексе Байконура

16:24 20.07.2020 (обновлено: 17:12 20.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк"Байконур"
Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Специалисты "Роскосмоса" отремонтировали электродвигатель на старом комплексе "Байконура". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Замечания к состоянию одного из агрегатов стартового комплекса возникли при установке ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Байконур
13 июня, 01:06РИА Наука
"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
Сейчас на космодроме проходят заключительные операции по подготовке к пуску "Союза-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15". Пуск назначен на 23 июля.
В плане предстартовой подготовки предусмотрен специальный день, который зарезервирован на устранение нештатных ситуаций, если такие возникнут.
Предстоящий полет "Прогресса" к МКС должен быть пятым с использованием сверхбыстрой трехчасовой (двухвитковой) схемы. В будущем ее планируется применять на пилотируемых кораблях "Союз", которые в настоящее время летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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12 апреля 2019, 11:11Хочу стать космонавтом
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