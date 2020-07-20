Специалисты отремонтировали оборудование на стартовом комплексе Байконура

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Специалисты " Специалисты " Роскосмоса " отремонтировали электродвигатель на старом комплексе "Байконура". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Замечания к состоянию одного из агрегатов стартового комплекса возникли при установке ракеты-носителя " Союз-2.1а ".

Сейчас на космодроме проходят заключительные операции по подготовке к пуску "Союза-2.1а" с транспортным грузовым кораблем " Прогресс МС-15 ". Пуск назначен на 23 июля.

В плане предстартовой подготовки предусмотрен специальный день, который зарезервирован на устранение нештатных ситуаций, если такие возникнут.

Предстоящий полет "Прогресса" к МКС должен быть пятым с использованием сверхбыстрой трехчасовой (двухвитковой) схемы. В будущем ее планируется применять на пилотируемых кораблях "Союз", которые в настоящее время летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме.