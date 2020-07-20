https://ria.ru/20200720/1574605138.html
Путин подписал закон о направленных на развитие госслужбы экспериментах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий правила проведения экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:22
2020-07-20T16:22
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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владимир путин, общество
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, уточняющий правила проведения экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской службы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает, что такие эксперименты могут проводиться как в одном, так и в нескольких государственных органах. Это позволит более комплексно прорабатывать новые подходы к развитию гражданской службы, в том числе по оптимизации ее структуры и процедур функционирования.
В целях обеспечения прав и сохранения гарантий участников эксперимента закон предусматривает сохранение должности и уровня денежного содержания государственных гражданских служащих, участвующих в экспериментах, тем самым усиливая их защищенность по сравнению с действующим нормативным правовым регулированием.
Закон позволит создать правовые основы и организационные условия для внедрения качественно новых кадровых технологий развития гражданской службы, направленных на повышение эффективности деятельности государственных органов и профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих.