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Путин подписал закон о направленных на развитие госслужбы экспериментах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий правила проведения экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:22
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РИА Новости
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353
60
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владимир путин, общество

Путин подписал закон о направленных на развитие госслужбы экспериментах

16:22 20.07.2020
409
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий правила проведения экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской службы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает, что такие эксперименты могут проводиться как в одном, так и в нескольких государственных органах. Это позволит более комплексно прорабатывать новые подходы к развитию гражданской службы, в том числе по оптимизации ее структуры и процедур функционирования.
В целях обеспечения прав и сохранения гарантий участников эксперимента закон предусматривает сохранение должности и уровня денежного содержания государственных гражданских служащих, участвующих в экспериментах, тем самым усиливая их защищенность по сравнению с действующим нормативным правовым регулированием.
Закон позволит создать правовые основы и организационные условия для внедрения качественно новых кадровых технологий развития гражданской службы, направленных на повышение эффективности деятельности государственных органов и профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих.
Президент РФ Владимир Путин
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