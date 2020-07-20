Защита подозреваемой по делу об убийстве Шеремета попросила закрыть дело

"Мы подали сегодня ходатайство о закрытии уголовного производства в отношении Яны Дугарь в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления. Мы подробно расписали в ходатайстве доводы, подтверждающие алиби Яны Дугарь", - заявил Ореховский на пресс-конференции.

По его словам, в материалах дела полностью отсутствуют доказательства вины Дугарь. Также адвокат заявил, что в деле просматривается "политическое вмешательство" со стороны властей, которые давно заявили о раскрытии убийства. Защитник сказал, что, по украинскому законодательству, прокуратура должна в трехдневный срок рассмотреть соответствующее ходатайство.