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Защита подозреваемой по делу об убийстве Шеремета попросила закрыть дело
Защита подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, военной медсестры Яны Дугарь после изучения материалов дела подала ходатайство в прокуратуру РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:21
андрей антоненко
убийство журналиста павла шеремета
арсен аваков
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андрей антоненко, убийство журналиста павла шеремета, арсен аваков, мвд украины, павел шеремет, киев, украина, в мире

Защита подозреваемой по делу об убийстве Шеремета попросила закрыть дело

16:21 20.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Защита подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, военной медсестры Яны Дугарь после изучения материалов дела подала ходатайство в прокуратуру о закрытии дела из-за якобы отсутствия доказательств ее вины, заявил в понедельник адвокат девушки Николай Ореховский.
Ранее МВД Украины заявило об окончании расследования дела об убийстве Шеремета, сторонам открыты материалы дела для изучения. После ознакомления с материалами дела оно должно быть направлено на рассмотрение в суд.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
13 июля, 16:10
С подозреваемой в убийстве Шеремета сняли браслет, сообщили СМИ
"Мы подали сегодня ходатайство о закрытии уголовного производства в отношении Яны Дугарь в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления. Мы подробно расписали в ходатайстве доводы, подтверждающие алиби Яны Дугарь", - заявил Ореховский на пресс-конференции.
По его словам, в материалах дела полностью отсутствуют доказательства вины Дугарь. Также адвокат заявил, что в деле просматривается "политическое вмешательство" со стороны властей, которые давно заявили о раскрытии убийства. Защитник сказал, что, по украинскому законодательству, прокуратура должна в трехдневный срок рассмотреть соответствующее ходатайство.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
При этом активисты не раз проводили акции по Украине в поддержку обвиняемых по делу об убийстве Шеремета.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Машина патрульной полиции Украины
4 июля, 14:16
На Украине прошли акции в поддержку обвиняемых в убийстве Шеремета
080110
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Андрей АнтоненкоУбийство журналиста Павла ШереметаАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
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