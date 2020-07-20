Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Ранее глава государства провел встречу с Дегтяревым по видеосвязи.

"Михаил Владимирович, есть для вас работа. Очень ответственная работа, очень важная. И конечно, очень нужная стране", - сказал президент.

Он отметил, что это работа в интересах людей. Путин добавил, что Дегтярев молодой, но уже хорошо подготовленный политик с качественным образованием.

"Вы инженер. Но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причем много лет, успешно", - сказал президент.

Запросил аппараты ИВЛ

В ответ Дегтярев поблагодарил Путина за оказанное доверие и заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край.

"На повестке вопросы работы устойчивой правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавируса ", - сказал он.

Кроме того, Дегтярев рассказал президенту, что уже успел оценить ситуацию с COVID-19 в регионе и заявил о потребностях Хабаровского края в ста аппаратах ИВЛ.

"Даже на сегодняшний день коечный фонд не полностью отвечает нормативам. <…> И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа", - ответил врио региона.

Отчет через месяц

Он также попросил Путина дать поручение правительству поддержать власти Хабаровского края в вопросах уточнения национальных проектов.

Дегтярев пообещал президенту доложить через месяц о состоянии дел в регионе.

"Так и сделаем, так и нужно сделать. Разумеется, нужно внимательно посмотреть на то хозяйство, которым вам придется сейчас заниматься, и сформулировать свои предложения и просьбы к федеральному центру, и ко мне, и к правительству ", - ответил Путин.

Глава государства отметил, что федеральные власти всегда помогали Хабаровскому краю, продолжат это делать и в будущем.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к организации убийств в 2004-2005 годах. Свою вину он не признает.