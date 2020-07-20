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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-21T04:36
уголовное дело сергея фургала
михаил дегтярев
лдпр
хабаровский край
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Не переводите стрелки, товарищ "стрелочник" ... Речь о недоверии к системе "власти" как таковой !!!
180
После ареста Фургала, ЛДПР хорошо так лодку в Хабаровске раскачала. Вот пусть теперь ею порулят!!!
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хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
"Есть для вас работа": Путин предложил Дегтяреву стать врио губернатора Хабаровского края
Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Глава государства отметил, что в регионе много проблем.
2020-07-20T16:37
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, михаил дегтярев, лдпр, хабаровский край

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

16:37 20.07.2020 (обновлено: 04:36 21.07.2020)
49914
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
Ранее глава государства провел встречу с Дегтяревым по видеосвязи.
"Михаил Владимирович, есть для вас работа. Очень ответственная работа, очень важная. И конечно, очень нужная стране", - сказал президент.
Он отметил, что это работа в интересах людей. Путин добавил, что Дегтярев молодой, но уже хорошо подготовленный политик с качественным образованием.
"Вы инженер. Но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью, причем много лет, успешно", - сказал президент.
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Запросил аппараты ИВЛ

В ответ Дегтярев поблагодарил Путина за оказанное доверие и заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край.
"На повестке вопросы работы устойчивой правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавируса ", - сказал он.
Кроме того, Дегтярев рассказал президенту, что уже успел оценить ситуацию с COVID-19 в регионе и заявил о потребностях Хабаровского края в ста аппаратах ИВЛ.
"Даже на сегодняшний день коечный фонд не полностью отвечает нормативам. <…> И Хабаровский край сегодня лидирует по количеству находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа", - ответил врио региона.
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Отчет через месяц

Он также попросил Путина дать поручение правительству поддержать власти Хабаровского края в вопросах уточнения национальных проектов.
Дегтярев пообещал президенту доложить через месяц о состоянии дел в регионе.
"Так и сделаем, так и нужно сделать. Разумеется, нужно внимательно посмотреть на то хозяйство, которым вам придется сейчас заниматься, и сформулировать свои предложения и просьбы к федеральному центру, и ко мне, и к правительству ", - ответил Путин.
Глава государства отметил, что федеральные власти всегда помогали Хабаровскому краю, продолжат это делать и в будущем.
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В Кремле считают, что Хабаровскому краю важно сохранить управляемость
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к организации убийств в 2004-2005 годах. Свою вину он не признает.
Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, Фургалу грозит пожизненное заключение.
899529307
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Уголовное дело Сергея ФургалаМихаил ДегтяревЛДПРХабаровский край
Популярные комментарии
Не переводите стрелки, товарищ "стрелочник" ... Речь о недоверии к системе "власти" как таковой !!!
20 июля, 17:16
Яннис Янаков
127220049
После ареста Фургала, ЛДПР хорошо так лодку в Хабаровске раскачала. Вот пусть теперь ею порулят!!!
20 июля, 17:02
Владимир Лушников
523202489
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