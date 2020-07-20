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Проект о публичном отборе на целевое обучение могут внести в Думу осенью
Законопроект о публичном отборе абитуриентов и аспирантов на программы целевого обучения могут внести на рассмотрение Госдумы осенью, сообщила автор... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:21
госдума рф
ирина яровая
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образование - общество
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госдума рф, ирина яровая, москва, образование - общество

Проект о публичном отборе на целевое обучение могут внести в Думу осенью

16:21 20.07.2020
113
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Законопроект о публичном отборе абитуриентов и аспирантов на программы целевого обучения могут внести на рассмотрение Госдумы осенью, сообщила автор предложения, вице-спикер ГД Ирина Яровая.
В конце июля Яровая выступила с предложением изменить порядок отбора абитуриентов и аспирантов на программы целевого обучения, сделав процедуру открытой и публичной, и обучать по таким программам, в том числе и за счет частных инвестиций.
По словам Яровой, которые приводит ее пресс-служба, Минобрнауки и профильные комитеты СФ и ГД, представители крупных работодателей Ростех, Росатом, ОСК, научного сообщества – Курчатовский институт, РАН, РАО, регионов, среди которых Москва и Башкортостан поддержали ее идею.
"За летний период мною будет проведена дополнительная работа со всеми профильными министерствами, которая позволит выйти на качественную законодательную инициативу. Рассчитываю, что в осеннюю сессию мы сможем выйти на внесение и рассмотрение данного законопроекта", - добавила Яровая.
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По ее словам, это предложение - "принципиально новый подход к высшему образованию", когда уже на этапе принятия решения о приеме в вуз абитуриент получает возможность участвовать в конкурсе по целевому набору на конкретные места, бесплатно учиться, выбрать место будущей работы с прохождением производственной практики и наставника.
"Вместе с тем, наш подход дает возможность и работодателю открыто заявлять свои запросы на отбор будущих специалистов и отдавать предпочтение вузам, где он хочет обучать кадры. А для вузов мы даем новые важные критерии повышения конкуренции и качества обучения в них", - подчеркнула вице-спикер ГД.
Для реализации своей идеи Яровая предложила на основе уже существующей системы обеспечения проведения ЕГЭ, поступления и соответствующих региональных информсистем создать платформу, на которую в открытом режиме не только работодатели, регионы, и министерства подают заявки на количество и качество необходимых специалистов, но и выпускники, которые хотят обучаться по целевому набору. Депутат подчеркнула, что такой подход позволит создать прозрачную систему контроля за исполнением обязательств всеми тремя сторонами - вузом, студентом и работодателем, как в процессе обучения, так и по завершении.
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Госдума РФИрина ЯроваяМоскваОбразование - Общество
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