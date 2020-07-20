Проект о публичном отборе на целевое обучение могут внести в Думу осенью

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Законопроект о публичном отборе абитуриентов и аспирантов на программы целевого обучения могут внести на рассмотрение Законопроект о публичном отборе абитуриентов и аспирантов на программы целевого обучения могут внести на рассмотрение Госдумы осенью, сообщила автор предложения, вице-спикер ГД Ирина Яровая

В конце июля Яровая выступила с предложением изменить порядок отбора абитуриентов и аспирантов на программы целевого обучения, сделав процедуру открытой и публичной, и обучать по таким программам, в том числе и за счет частных инвестиций.

По словам Яровой, которые приводит ее пресс-служба, Минобрнауки и профильные комитеты СФ и ГД, представители крупных работодателей Ростех, Росатом, ОСК, научного сообщества – Курчатовский институт, РАН, РАО, регионов, среди которых Москва и Башкортостан поддержали ее идею.

"За летний период мною будет проведена дополнительная работа со всеми профильными министерствами, которая позволит выйти на качественную законодательную инициативу. Рассчитываю, что в осеннюю сессию мы сможем выйти на внесение и рассмотрение данного законопроекта", - добавила Яровая.

По ее словам, это предложение - "принципиально новый подход к высшему образованию", когда уже на этапе принятия решения о приеме в вуз абитуриент получает возможность участвовать в конкурсе по целевому набору на конкретные места, бесплатно учиться, выбрать место будущей работы с прохождением производственной практики и наставника.

"Вместе с тем, наш подход дает возможность и работодателю открыто заявлять свои запросы на отбор будущих специалистов и отдавать предпочтение вузам, где он хочет обучать кадры. А для вузов мы даем новые важные критерии повышения конкуренции и качества обучения в них", - подчеркнула вице-спикер ГД.