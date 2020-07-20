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В Москве туроператоры возобновляют экскурсионные программы
В связи с ослаблением в Москве карантинных мер, туроператоры возобновляют экскурсионные программы, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

В Москве туроператоры возобновляют экскурсионные программы

17:33 20.07.2020
332
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВесенняя Москва
Весенняя Москва
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В связи с ослаблением в Москве карантинных мер, туроператоры возобновляют экскурсионные программы, сообщает АТОР.
Столица с 13 июля перешла на очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Теперь там можно проводить экскурсии на открытом воздухе и в помещениях с соблюдением норм безопасности. Это позволило туроператорам снова запустить экскурсионные программы по столице. Спрос на них медленно, но восстанавливается.
По словам участников рынка, стоимость одного экскурсионного дня начинается от 3000 рублей. В эту сумму входит проживание и одна экскурсия.
Входные билеты в музеи с прошлого года подорожали примерно на 10 процентов.
"Это стандартная ежегодная индексация тарифов. Если в прошлом году билет в Кремль, например, стоил 500 рублей, то в этом году – 700 рублей", – рассказал представитель крупного туроператора.
По сравнению с прошлым годом, стоимость номера в гостинице снизилась примерно на треть. Большинство отелей загружены на 20 процентов, поскольку отсутствуют иностранные туристы, 90 процентов которых посещали российскую столицу в теплое время года – с мая по сентябрь.
Действующие требования в Москве внесли коррективы в программы туроператоров. Если раньше компании возили туристов группами не менее 12 человек (по вместимости микроавтобуса), а в идеале – 20-25 человек, теперь по городу можно водить группы не более 10 человек.
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"По нынешним требованиям Роспотребнадзора в выставочных залах не может находиться одновременно больше пяти человек. Поэтому мы немного иначе организовали наши экскурсии. У групп теперь есть четкий тайминг – кто, когда и куда идет. Если раньше вся группа заходила в музей, например, в 10.00, то теперь заходят по пять человек с интервалом в двадцать минут. Туристы получают, по сути, индивидуальное обслуживание", – поясняют участники рынка.
Также стало больше пешеходных экскурсий, так как перемещаться пешком можно группами до 10 человек, а автобус должен быть заполнен только на 50 процентов.
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