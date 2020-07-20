В Москве туроператоры возобновляют экскурсионные программы

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В связи с ослаблением в Москве карантинных мер, туроператоры возобновляют экскурсионные программы, В связи с ослаблением в Москве карантинных мер, туроператоры возобновляют экскурсионные программы, сообщает АТОР.

Столица с 13 июля перешла на очередной этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Теперь там можно проводить экскурсии на открытом воздухе и в помещениях с соблюдением норм безопасности. Это позволило туроператорам снова запустить экскурсионные программы по столице. Спрос на них медленно, но восстанавливается.

По словам участников рынка, стоимость одного экскурсионного дня начинается от 3000 рублей. В эту сумму входит проживание и одна экскурсия.

Входные билеты в музеи с прошлого года подорожали примерно на 10 процентов.

"Это стандартная ежегодная индексация тарифов. Если в прошлом году билет в Кремль, например, стоил 500 рублей, то в этом году – 700 рублей", – рассказал представитель крупного туроператора.

По сравнению с прошлым годом, стоимость номера в гостинице снизилась примерно на треть. Большинство отелей загружены на 20 процентов, поскольку отсутствуют иностранные туристы, 90 процентов которых посещали российскую столицу в теплое время года – с мая по сентябрь.

Действующие требования в Москве внесли коррективы в программы туроператоров. Если раньше компании возили туристов группами не менее 12 человек (по вместимости микроавтобуса), а в идеале – 20-25 человек, теперь по городу можно водить группы не более 10 человек.

"По нынешним требованиям Роспотребнадзора в выставочных залах не может находиться одновременно больше пяти человек. Поэтому мы немного иначе организовали наши экскурсии. У групп теперь есть четкий тайминг – кто, когда и куда идет. Если раньше вся группа заходила в музей, например, в 10.00, то теперь заходят по пять человек с интервалом в двадцать минут. Туристы получают, по сути, индивидуальное обслуживание", – поясняют участники рынка.