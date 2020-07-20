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Распространение нового коронавируса
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В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 27 890
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 27890, за сутки инфекция выявлена еще у 369 человек, всего в стране умерли 363 человека РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 27 890

16:19 20.07.2020
267
© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 20 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 27890, за сутки инфекция выявлена еще у 369 человек, всего в стране умерли 363 человека с COVID-19, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 369 случаев заражения коронавирусом, 523 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 27890 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 19490 человек вылечились, 363 человека скончались, 8037 - продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии в республике было проведено 634698 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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