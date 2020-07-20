В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 27 890

"В Азербайджане выявлены еще 369 случаев заражения коронавирусом, 523 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 27890 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 19490 человек вылечились, 363 человека скончались, 8037 - продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.