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В Пермском крае ужесточили масочный режим из-за коронавируса
Власти Пермского края усилили масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, сообщается на сайте губернатора и краевого... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:16
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В Пермском крае ужесточили масочный режим из-за коронавируса

16:16 20.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Власти Пермского края усилили масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"Жителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук при посещении замкнутых пространств или помещений массового скопления людей. Соответствующие изменения внесены в указ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вступивший в силу 20 июля", - говорится в сообщении.
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Документ обязывает жителей Пермского края использовать маски и перчатки в общественном транспорте, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, а также в такси и других общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции более 1,5 метров.
"Во многих территориях жители пренебрегают масочным режимом, что способствует быстрому распространению заболевания. В последнюю неделю ежесуточный прирост заболевших превышает 80 человек, коэффициент распространения заболевания выше 1 (на втором этапе снятия ограничительных мер он должен быть ниже 0,8). Выполнение санитарно-эпидемиологических требований позволит региону быстрее вернуться к нормальной жизни", - прокомментировали инициативу в краевом минздраве.
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Режим самоизоляции из-за пандемии СOVID-19 введен в Пермском крае 2 апреля, ряд ограничений продлен до 28 июля. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, приостановлена работа фитнес-центров, бассейнов, заведений общественного питания. При этом с начала июля власти разрешили открыться сезонным летним кафе на открытом воздухе.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5069 случая заражения COVID-19, в том числе 87 за последние сутки, выздоровели 3949 пациентов, 193 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,7 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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