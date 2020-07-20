В Испании отменили традиционный парад по случаю Национального дня

В 2019 году в параде участвовали 3,5 тысячи военнослужащих различных родов войск, а также сотрудников Национальной полиции, Гражданской Гвардии, Службы спасения, Гражданской защиты, военного подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, Налогового агентства. В воздушной части парада приняли участие 76 единиц техники - истребители, транспортные самолеты, вертолеты.

В прошлом году парад начался с ЧП - один из двух парашютистов, которые должны были приземлиться на аллее Кастельяна около королевской трибуны с испанскими флагами, зацепился парашютом за фонарный столб, и его пришлось снимать при помощи специального подъемного устройства на машине.