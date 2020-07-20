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В Испании отменили традиционный парад по случаю Национального дня
Министерство обороны Испании решило в этом году отменить парад, который традиционно проходит 12 октября в честь Национального дня Испании, в связи с ситуацией с РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:25
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коронавирус covid-19, коронавирусы, испания, в мире

В Испании отменили традиционный парад по случаю Национального дня

16:25 20.07.2020
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© РИА Новости / Джорди БойшареуСитуация в Барселоне в связи с COVID-19
Ситуация в Барселоне в связи с COVID-19
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министерство обороны Испании решило в этом году отменить парад, который традиционно проходит 12 октября в честь Национального дня Испании, в связи с ситуацией с COVID-19, сообщает агентство Europa Press.
Власти считают, что проведение парада, который каждый год собирает сотни человек, невозможно в условиях ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Вместо парада министерство организует более скромное мероприятие на площади перед королевским дворцом в Мадриде. Принимать этот "упрощенный и менее многолюдный" парад все же будет король Фелипе VI.
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До конца 1980-х годов 12 октября назывался Днем Испанидад (сообщества испаноязычных стран), поскольку он считается днем открытия Америки (12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге). Однако около 30 лет назад по соображениям политкорректности его решили переименовать - и теперь испанцы отмечают просто Национальный день, не уточняя, что же именно они празднуют.
В 2019 году в параде участвовали 3,5 тысячи военнослужащих различных родов войск, а также сотрудников Национальной полиции, Гражданской Гвардии, Службы спасения, Гражданской защиты, военного подразделения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, Налогового агентства. В воздушной части парада приняли участие 76 единиц техники - истребители, транспортные самолеты, вертолеты.
В прошлом году парад начался с ЧП - один из двух парашютистов, которые должны были приземлиться на аллее Кастельяна около королевской трибуны с испанскими флагами, зацепился парашютом за фонарный столб, и его пришлось снимать при помощи специального подъемного устройства на машине.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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