https://ria.ru/20200720/1574604473.html
В Якутии начал работать самолет для вызова дождей против лесных пожаров
Самолет "Циклон" прибыл в Якутию и начал полеты, чтобы вызвать искусственные дожди для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:10
2020-07-20T16:53
республика саха (якутия)
ан-26
красноярский край
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якутск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ан-26, красноярский край, забайкальский край, якутск, происшествия
ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Самолет "Циклон" прибыл в Якутию и начал полеты, чтобы вызвать искусственные дожди для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
По данным минэкологии Якутии, на территории региона тушат 31 лесной пожар, 16 из них локализованы. Огнем пройдено всего 1189 гектаров. За прошедшие сутки ликвидировано 9 возгораний в Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском районах. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 127 термоточек на общей площади 299 749 гектаров.
"Сегодня в Якутию прибыл специальный самолет-зондировщик Ан-26
"Циклон" с веерной установкой для искусственного вызывания осадков в районах действия лесных пожаров... сегодня с целью искусственного вызывания осадков летал вблизи Якутска
, над территориями Усть-Алданского, Горного и Томпонского районов", - рассказали в пресс-службе.
"Для вызывания осадков нужно много факторов, в том числе наличие ресурсной облачности, соответствующая температура воздуха и высота облачности. Результаты проведённой работы будут видны завтра", - приводятся слова начальника Якутской базы авиационной охраны лесов Владимира Леонова.
Отмечается, что в прошедшие выходные дни "Циклон" применялся на территории Забайкальского края
. Также в этом году методом искусственного вызывания осадков помощь была оказана в Красноярском крае
, Иркутской и Амурской областях.