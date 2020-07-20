В Якутии начал работать самолет для вызова дождей против лесных пожаров

Самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" с веерной установкой для искусственного вызывания осадков в Якутии

ЯКУТСК, 20 июл - РИА Новости. Самолет "Циклон" прибыл в Якутию и начал полеты, чтобы вызвать искусственные дожди для тушения лесных пожаров, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

По данным минэкологии Якутии, на территории региона тушат 31 лесной пожар, 16 из них локализованы. Огнем пройдено всего 1189 гектаров. За прошедшие сутки ликвидировано 9 возгораний в Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском районах. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 127 термоточек на общей площади 299 749 гектаров.

"Сегодня в Якутию прибыл специальный самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" с веерной установкой для искусственного вызывания осадков в районах действия лесных пожаров... сегодня с целью искусственного вызывания осадков летал вблизи Якутска , над территориями Усть-Алданского, Горного и Томпонского районов", - рассказали в пресс-службе.

"Для вызывания осадков нужно много факторов, в том числе наличие ресурсной облачности, соответствующая температура воздуха и высота облачности. Результаты проведённой работы будут видны завтра", - приводятся слова начальника Якутской базы авиационной охраны лесов Владимира Леонова.