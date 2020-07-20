Тауэр сокращает свою знаменитую стражу

ЛОНДОН, 20 июл — РИА Новости, Мария Табак. Лондонский Тауэр лишится части своих знаменитых стражей: последствия пандемии коронавируса и локдауна вынудили управляющую крепостью-музеем организацию Historic Royal Palaces начать сокращать сотрудников.

"Historic Royal Palaces — самофинансируемая благотворительная организация. От посетителей зависит 80% нашего дохода. Закрытие наших пяти музеев почти на четыре месяца нанесло сокрушительный удар по нашим в финансам, и кризис, по всей видимости, будет ощущаться до конца финансового года и усугубляться медленным восстановлением международного туризма", — говорится в заявлении исполнительного директора организации Джона Барнса.

В ведении организации, помимо Тауэра, находятся Кенсингтонский дворец, дворец Хэмптон-корт, Банкетинг-хаус, дворец Кью и замок Хиллсборо.

"Мы приняли все возможные меры для обеспечения финансовой стабильности, но нам нужно делать больше, чтобы выжить в долгосрочной перспективе. У нас нет другого выхода, кроме как уменьшить расходы на зарплаты. Мы очень переживаем, что дошло до этого", — отметил он.

Сокращения среди стражников Тауэра, так называемых "бифитеров", или "йоменов", происходят, по всей видимости, впервые с момента возникновения этой профессии в 1485 году. На добровольное увольнение уже согласились двое из 37 бифитеров, но, как ожидается, сокращения продолжатся.

Тауэр после карантина открылся для посетителей 10 июля, но ежедневно туда пускают лишь тысячу человек. До пандемии коронавируса крепость ежедневно встречала порядка 12 тысяч посетителей.