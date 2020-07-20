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Тауэр сокращает свою знаменитую стражу
Лондонский Тауэр лишится части своих знаменитых стражей: последствия пандемии коронавируса и локдауна вынудили управляющую крепостью-музеем организацию Historic РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:10
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туризм, новости - туризм, лондон

Тауэр сокращает свою знаменитую стражу

16:10 20.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Cody Logan / A view of the entrance to the White Tower at the Tower of London / Cropped imageЛондонский Тауэр
Лондонский Тауэр
CC BY-SA 4.0 / Cody Logan / A view of the entrance to the White Tower at the Tower of London / Cropped image
ЛОНДОН, 20 июл — РИА Новости, Мария Табак. Лондонский Тауэр лишится части своих знаменитых стражей: последствия пандемии коронавируса и локдауна вынудили управляющую крепостью-музеем организацию Historic Royal Palaces начать сокращать сотрудников.
"Historic Royal Palaces — самофинансируемая благотворительная организация. От посетителей зависит 80% нашего дохода. Закрытие наших пяти музеев почти на четыре месяца нанесло сокрушительный удар по нашим в финансам, и кризис, по всей видимости, будет ощущаться до конца финансового года и усугубляться медленным восстановлением международного туризма", — говорится в заявлении исполнительного директора организации Джона Барнса.
В ведении организации, помимо Тауэра, находятся Кенсингтонский дворец, дворец Хэмптон-корт, Банкетинг-хаус, дворец Кью и замок Хиллсборо.
"Мы приняли все возможные меры для обеспечения финансовой стабильности, но нам нужно делать больше, чтобы выжить в долгосрочной перспективе. У нас нет другого выхода, кроме как уменьшить расходы на зарплаты. Мы очень переживаем, что дошло до этого", — отметил он.
Сокращения среди стражников Тауэра, так называемых "бифитеров", или "йоменов", происходят, по всей видимости, впервые с момента возникновения этой профессии в 1485 году. На добровольное увольнение уже согласились двое из 37 бифитеров, но, как ожидается, сокращения продолжатся.
Тауэр после карантина открылся для посетителей 10 июля, но ежедневно туда пускают лишь тысячу человек. До пандемии коронавируса крепость ежедневно встречала порядка 12 тысяч посетителей.
Церемониальные стражи Тауэра, успевшего за свою 800-летнюю историю побыть и королевской резиденцией, и тюрьмой, и музеем, получили прозвище "бифитеры" (beefeaters — "едоки говядины"), по всей видимости, в связи с ежедневно выдававшимися стражам мясными пайками. Стражи проживают в крепости вместе со своими семьями, отвечают за обеспечение порядка и безопасности, проводят экскурсии для туристов и ухаживают за знаменитыми воронами Тауэра.
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