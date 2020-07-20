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Путин подписал закон о праве муниципалитетов выделять жилье участковым
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве муниципалитетов выдавать участковым полицейским служебное жилье, соответствующий документ... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:10
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, владимир путин, общество

Путин подписал закон о праве муниципалитетов выделять жилье участковым

16:10 20.07.2020
219
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ В. Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве муниципалитетов выдавать участковым полицейским служебное жилье, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данный закон не обязывает органы местного самоуправления обеспечивать участковых уполномоченных полиции служебным жильем, а лишь предусматривает, что у муниципалитетов есть такое право, исходя из каждой конкретной ситуации.
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