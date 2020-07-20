Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200720/1574604284.html
В подмосковном правительстве произошли перестановки
В правительстве Московской области произошли кадровые перестановки. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев, передает телеканал "360". РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150578/83/1505788399_0:80:1500:924_1400x0_80_0_0_78a17a3cad79dbd9b84a6eed71ce98a8.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150578/83/1505788399_0:80:1500:924_1400x0_80_0_0_78a17a3cad79dbd9b84a6eed71ce98a8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150578/83/1505788399_134:0:1366:924_1400x0_80_0_0_f5b567723bcf88f94923de545641db81.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150578/83/1505788399_288:0:1212:924_1400x0_80_0_0_ec8dee49c568673fb27fc7172891e167.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

В подмосковном правительстве произошли перестановки

16:07 20.07.2020
135
© РИА Новости / Алексей ДружининПортфель чиновника. Архивное фото
Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В правительстве Московской области произошли кадровые перестановки. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев, передает телеканал "360".
Екатерину Зиновьеву назначили министром инвестиций, промышленности и науки региона. Ранее она занимала пост заместителя министра экономики и финансов области.
Министром по социальным коммуникациям стала Екатерина Швелидзе.
Пост зампреда областного правительства займет Вячеслав Духин. Также он будет отвечать за предпринимательство и инвестиции, развитие сельского хозяйства и потребительского рынка и внешние связи. С марта этого года Вячеслав Духин руководил главным управлением социальных коммуникаций области в должности министра.
100000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Мужчина с зонтом во время дождя
Список потенциально опасных мест в условиях непогоды составят в МО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Раздельный сбор мусора
Свыше 10 муниципалитетов в Подмосковье присоединились к проекту "Мегабак"
Военные действия в провинции Идлиб
Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо
Президент РФ Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани во время встречи в рамках саммита ЕАЭС
Глава МИД Ирана передаст Путину послание от Роухани
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД опроверг сообщения о разногласиях с Дамаском
Погрузка угля
Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
Дезинфекция автомобиля скорой помощи на территории городской клинической инфекционной больницы имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали о повторном облете в районе исчезновения Ан-2 в Бурятии
Участники торжественной церемонии памяти немецких участников Сопротивления и организаторов покушения на Гитлера
Историк призвал не идеализировать участников покушения на Гитлера
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК изучит расследование убийства предпринимателя Зори в 2004 году
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил доложить о деле дела об избиении мальчика в Дмитрове
Москва
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
Семья во дворе жилого дома
В Татарстане молодые семьи смогут получить социальную ипотеку
Саратов
В Саратовской области число случаев COVID-19 среди медиков достигло 1079
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния