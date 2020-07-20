https://ria.ru/20200720/1574604284.html
В подмосковном правительстве произошли перестановки
В правительстве Московской области произошли кадровые перестановки. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев, передает телеканал "360". РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:07
2020-07-20T16:07
новости подмосковья
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)