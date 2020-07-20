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Бастрыкин поручил доложить о деле дела об избиении мальчика в Дмитрове
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об истязании двухлетнего мальчика в подмосковном Дмитрове, сообщила РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:05
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
дмитров
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, дмитров, происшествия

Бастрыкин поручил доложить о деле дела об избиении мальчика в Дмитрове

16:05 20.07.2020
879
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об истязании двухлетнего мальчика в подмосковном Дмитрове, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее региональный главк СК РФ сообщил, что следователи задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом истязании двухлетнего пасынка в Дмитрове. По данным следствия, с 1 по 18 июля мужчина бил ребенка руками по голове, лицу, туловищу, рукам и ногам. Отмечалось, что на допросе подозреваемый рассказал, что делал это из-за "неприязненного отношения к мальчику".
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"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить информацию по ряду происшествий в субъектах РФ. Так, он затребовал информацию о ходе расследования уголовного дела об истязании ребенка в Московской области", - заявила Петренко.
Она добавила, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Сотрудник полиции
19 июля, 19:22
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
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Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинДмитровПроисшествия
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