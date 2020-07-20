Бастрыкин поручил доложить о деле дела об избиении мальчика в Дмитрове

СК попросит арестовать жителя Дмитрова, подозреваемого в избиении пасынка В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить информацию по ряду происшествий в субъектах РФ. Так, он затребовал информацию о ходе расследования уголовного дела об истязании ребенка в Московской области", - заявила Петренко.