Бастрыкин поручил доложить о деле дела об избиении мальчика в Дмитрове

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об истязании двухлетнего мальчика в подмосковном Дмитрове, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее региональный главк СК РФ сообщил, что следователи задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом истязании двухлетнего пасынка в Дмитрове. По данным следствия, с 1 по 18 июля мужчина бил ребенка руками по голове, лицу, туловищу, рукам и ногам. Отмечалось, что на допросе подозреваемый рассказал, что делал это из-за "неприязненного отношения к мальчику".
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить информацию по ряду происшествий в субъектах РФ. Так, он затребовал информацию о ходе расследования уголовного дела об истязании ребенка в Московской области", - заявила Петренко.
Она добавила, что в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.