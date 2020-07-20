https://ria.ru/20200720/1574603974.html
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
Экс-глава ВМС Украины Сергей Гайдук не обладает достаточным уровнем знаний и компетенций, заявил адмирал Игорь Касатонов, комментируя доклад о "тайном оружии... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:04
2020-07-20T16:29
россия
игорь касатонов
черное море
сергей гайдук
военно-морские силы украины
безопасность
в мире
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Егор Панкратов
Хозяйка на Чёрном море - Россия! Все остальные гости........
57
Андрей Ст
Вы бы хоть карту посмотрели!
21
9
россия
черное море
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РИА Новости
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россия, игорь касатонов, черное море, сергей гайдук, военно-морские силы украины, безопасность, в мире
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Экс-глава ВМС Украины Сергей Гайдук
не обладает достаточным уровнем знаний и компетенций, заявил адмирал Игорь Касатонов
, комментируя доклад о "тайном оружии России" в Черном море
.
"Гайдук имеет очень слабую подготовку. Эти люди учились по каким-то картинкам и сказкам, они не обладают должной системой знаний", — сказал он в эфире НСН.
Касатонов назвал работу Гайдука популистской и призвал не полемизировать с его доводами.
Адмирал подчеркнул, что все оборудование, которым Россия обладает на Черном море, входит в единую систему безопасности, которая постоянно обновляется и модернизируется.
Ранее экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук опубликовал статью, посвященную "тайной разработке" России — "эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки" в Черном море.
В публикации утверждается, что Москва хочет установить "тотальный контроль за Черным морем путем создания подводного плацдарма". Вице-адмирал также заявил о планах России разместить на мысах Тарханут и Херсонес электромагнитные станции для обнаружения вражеских объектов на море на расстоянии до 30 километров.
Украинские военные регулярно приписывают России различные "военные планы" и сами заявляют о готовности вести боевые действия. Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот собирается "вернуть Крым" и готовится к полномасштабной войне с Россией.
В Кремле назвали эти слова глупостью и нагнетанием истерии. Сенатор от Крыма вице-адмирал Валерий Куликов
призвал украинских военачальников "остудить головы", а глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
, в свою очередь, назвал слова украинского военного "бредом".