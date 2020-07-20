Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574603974.html
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
Экс-глава ВМС Украины Сергей Гайдук не обладает достаточным уровнем знаний и компетенций, заявил адмирал Игорь Касатонов, комментируя доклад о "тайном оружии... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:29
россия
игорь касатонов
черное море
сергей гайдук
военно-морские силы украины
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571969133_0:315:2997:2001_1400x0_80_0_0_be62f0f4dc91847186b0d2d6f04004f2.jpg
https://ria.ru/20200619/1573158072.html
https://ria.ru/20200319/1568869388.html
Хозяйка на Чёрном море - Россия! Все остальные гости........
57
Вы бы хоть карту посмотрели!
21
9
россия
черное море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571969133_0:315:2997:2001_1400x0_80_0_0_be62f0f4dc91847186b0d2d6f04004f2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571969133_197:0:2928:2048_1400x0_80_0_0_448d2364957344529c03df10eb0541d9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571969133_538:0:2586:2048_1400x0_80_0_0_aa8ce14da614fa9c489c27ac49be95ad.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь касатонов, черное море, сергей гайдук, военно-морские силы украины, безопасность, в мире

Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море

16:04 20.07.2020 (обновлено: 16:29 20.07.2020)
14218
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экс-глава ВМС Украины Сергей Гайдук не обладает достаточным уровнем знаний и компетенций, заявил адмирал Игорь Касатонов, комментируя доклад о "тайном оружии России" в Черном море.

"Гайдук имеет очень слабую подготовку. Эти люди учились по каким-то картинкам и сказкам, они не обладают должной системой знаний", — сказал он в эфире НСН.

Испытания РК-360 МЦ ''Нептун'' со штатной боевой частью
19 июня, 00:55
Украина провела боевые испытания "угрожающей" Крымскому мосту ракеты
Касатонов назвал работу Гайдука популистской и призвал не полемизировать с его доводами.
Адмирал подчеркнул, что все оборудование, которым Россия обладает на Черном море, входит в единую систему безопасности, которая постоянно обновляется и модернизируется.
Ранее экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук опубликовал статью, посвященную "тайной разработке" России — "эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки" в Черном море.
В публикации утверждается, что Москва хочет установить "тотальный контроль за Черным морем путем создания подводного плацдарма". Вице-адмирал также заявил о планах России разместить на мысах Тарханут и Херсонес электромагнитные станции для обнаружения вражеских объектов на море на расстоянии до 30 километров.
Украинские военные регулярно приписывают России различные "военные планы" и сами заявляют о готовности вести боевые действия. Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот собирается "вернуть Крым" и готовится к полномасштабной войне с Россией.
В Кремле назвали эти слова глупостью и нагнетанием истерии. Сенатор от Крыма вице-адмирал Валерий Куликов призвал украинских военачальников "остудить головы", а глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, назвал слова украинского военного "бредом".
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
19 марта, 21:47
Журналист с Украины признал невозможность вернуть Крым
3061925210
Обсудить 9
РоссияИгорь КасатоновЧерное мореСергей ГайдукВоенно-морские силы УкраиныБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Хозяйка на Чёрном море - Россия! Все остальные гости........
20 июля, 16:36
Егор Панкратов
5231001
Вы бы хоть карту посмотрели!
20 июля, 17:12
Андрей Ст
1100019
Рекомендуем
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову
Президент России Владимир Путин
Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
Розовое игристое вино
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Разработка вакцины от коронавируса
Россию разоблачили: в чем тайна элитной вакцины от коронавируса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Гроб
Мужчину нашли живым на кладбище через четыре месяца после его похорон
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Торжественная церемонии закладки двух подводных лодок проекта Ясень-М — АПЛ Воронеж и АПЛ Владивосток
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
"Достанет хоть в космосе": почему в НАТО боятся российской системы С-500
Отдыхающие на пляже в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже
Работа нефтяных станков - качалок
Российская нефть Urals в июле растеряла почти всю премию к цене Brent
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния