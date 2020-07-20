Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море

Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке

"Гайдук имеет очень слабую подготовку. Эти люди учились по каким-то картинкам и сказкам, они не обладают должной системой знаний", — сказал он в эфире НСН.

Касатонов назвал работу Гайдука популистской и призвал не полемизировать с его доводами.

Адмирал подчеркнул, что все оборудование, которым Россия обладает на Черном море, входит в единую систему безопасности, которая постоянно обновляется и модернизируется.

Ранее экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук опубликовал статью, посвященную "тайной разработке" России — "эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки" в Черном море.

В публикации утверждается, что Москва хочет установить "тотальный контроль за Черным морем путем создания подводного плацдарма". Вице-адмирал также заявил о планах России разместить на мысах Тарханут и Херсонес электромагнитные станции для обнаружения вражеских объектов на море на расстоянии до 30 километров.

Украинские военные регулярно приписывают России различные "военные планы" и сами заявляют о готовности вести боевые действия. Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот собирается "вернуть Крым" и готовится к полномасштабной войне с Россией.