Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову

Он отметил, что таким образом Федосеева-Шукшина пытается признать недействительными две сделки.

"Первая сделка — по дарению квартиры Бари Каримовичу, вторая — по переоформлению договора на Сергея Моцаря. Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение", — пояснил адвокат в комментарии "Московскому комсомольцу".

По его словам, Федосеева-Шукшина заявляет, что переоформление квартиры на Алибасова носило договорной характер и не было направлено на отчуждение имущества.

"То есть это якобы не настоящий договор дарения, а договор, который прикрывал собой некие договоренности пользования этим жилым помещением с возвратом его обратно в пользование Шукшиной", — добавил Сухов.

Юрист считает, что при объективном рассмотрении этого случая есть все основания, чтобы в иске было отказано.