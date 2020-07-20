https://ria.ru/20200720/1574603914.html
Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к своему мужу продюсеру Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю. Об этом сообщил адвокат семьи Алибасовых Олег... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:04
2020-07-20T16:37
олег сухов
бари алибасов
шоу-бизнес
михаил сухов
лидия федосеева-шукшина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153319/91/1533199195_0:36:1572:920_1400x0_80_0_0_15dce7f29a9fae9d59d442ad628619e0.jpg
https://ria.ru/20200714/1574319639.html
Олег 84
Жизнь прожили,а под занавес стали клоунами
21
Naum Vygodsky
Он её "Крот" выпил!
10
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153319/91/1533199195_0:36:1572:920_1400x0_80_0_0_15dce7f29a9fae9d59d442ad628619e0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153319/91/1533199195_0:0:1572:1179_1400x0_80_0_0_694a065505b130ee97cde2b6cb6e1aea.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153319/91/1533199195_0:0:1572:1573_1400x0_80_0_0_225cc1ce8cc288869f87047dcbfa561e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег сухов, бари алибасов, шоу-бизнес, михаил сухов, лидия федосеева-шукшина
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина
подала иск к своему мужу продюсеру Бари Алибасову
и его помощнику Сергею Моцарю. Об этом сообщил адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов
.
Он отметил, что таким образом Федосеева-Шукшина пытается признать недействительными две сделки.
"Первая сделка — по дарению квартиры Бари Каримовичу, вторая — по переоформлению договора на Сергея Моцаря. Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение", — пояснил адвокат в комментарии "Московскому комсомольцу".
По его словам, Федосеева-Шукшина заявляет, что переоформление квартиры на Алибасова носило договорной характер и не было направлено на отчуждение имущества.
"То есть это якобы не настоящий договор дарения, а договор, который прикрывал собой некие договоренности пользования этим жилым помещением с возвратом его обратно в пользование Шукшиной", — добавил Сухов.
Юрист считает, что при объективном рассмотрении этого случая есть все основания, чтобы в иске было отказано.
Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились в 2018 году. Алибасов ранее был женат пять раз, а Федосеева-Шукшина была замужем шесть раз.