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Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к своему мужу продюсеру Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю. Об этом сообщил адвокат семьи Алибасовых Олег... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:37
олег сухов
бари алибасов
шоу-бизнес
михаил сухов
лидия федосеева-шукшина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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олег сухов, бари алибасов, шоу-бизнес, михаил сухов, лидия федосеева-шукшина

Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову

16:04 20.07.2020 (обновлено: 16:37 20.07.2020)
18675
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к своему мужу продюсеру Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю. Об этом сообщил адвокат семьи Алибасовых Олег Сухов.
Он отметил, что таким образом Федосеева-Шукшина пытается признать недействительными две сделки.
"Первая сделка — по дарению квартиры Бари Каримовичу, вторая — по переоформлению договора на Сергея Моцаря. Федосеева требует возвратить в свою собственность это жилое помещение", — пояснил адвокат в комментарии "Московскому комсомольцу".
По его словам, Федосеева-Шукшина заявляет, что переоформление квартиры на Алибасова носило договорной характер и не было направлено на отчуждение имущества.
"То есть это якобы не настоящий договор дарения, а договор, который прикрывал собой некие договоренности пользования этим жилым помещением с возвратом его обратно в пользование Шукшиной", — добавил Сухов.
Юрист считает, что при объективном рассмотрении этого случая есть все основания, чтобы в иске было отказано.
Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились в 2018 году. Алибасов ранее был женат пять раз, а Федосеева-Шукшина была замужем шесть раз.
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