Тильда Суинтон получит почетный приз Венецианского кинофестиваля

"Я ношу этот великий фестиваль в своем сердце в течение 30 лет: это признание я принимаю с большим смирением. Для меня будет настоящей радостью приехать в Венецию, особенно в этом году, чтобы отпраздновать бессмертное искусство кино и его мятежную способность выживать перед лицом всех вызовов, которые могут перед всеми нами поставить перемены", - заявила, в свою очередь, Суинтон.