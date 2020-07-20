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Тильда Суинтон получит почетный приз Венецианского кинофестиваля
Британская актриса Тильда Суинтон и гонконгский режиссер Энн Хуэй получат награды 77-го кинофестиваля в Венеции за карьерные достижения, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, кейт бланшетт, тильда суинтон, венецианский кинофестиваль, венеция

Тильда Суинтон получит почетный приз Венецианского кинофестиваля

16:03 20.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБританская актриса Тильда Суинтон на красной дорожке фильма открытия Джима Джармуша "Мертвые не умирают" церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Британская актриса Тильда Суинтон на красной дорожке фильма открытия Джима Джармуша Мертвые не умирают церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
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РИМ, 20 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Британская актриса Тильда Суинтон и гонконгский режиссер Энн Хуэй получат награды 77-го кинофестиваля в Венеции за карьерные достижения, сообщает пресс-служба смотра.
Лауреат Берлинского и Венецианского фестивалей, пионер гонконгского кино 73-летняя Хуэй заявила, что для нее большая честь получить почетный приз:
"Я так счастлива, что не могу найти слова. Я просто надеюсь, что все в мире скоро изменится к лучшему, и что каждый может снова почувствовать себя счастливым, какой я чувствую прямо сейчас", - сказала режиссер.
Энн Хуэй (Ann Hui) родилась в 1947 году в Китае и считается одним из главных представителей гонконгской волны. Ее фильмы, среди которых трилогия о послевоенном Вьетнаме, полуавтобиографическая "Песня изгнания" (Songs of Exile) и "Богиня милосердия" (Goddess of Mercy), неоднократно были отмечены призами на различных фестивалях.
Решение о присуждении "Золотого льва за карьеру" сразу двум видным представительницами мирового кино администрация старейшего в мире международного киносмотра приняла по предложению его директора Альберто Барберы.
"Я ношу этот великий фестиваль в своем сердце в течение 30 лет: это признание я принимаю с большим смирением. Для меня будет настоящей радостью приехать в Венецию, особенно в этом году, чтобы отпраздновать бессмертное искусство кино и его мятежную способность выживать перед лицом всех вызовов, которые могут перед всеми нами поставить перемены", - заявила, в свою очередь, Суинтон.
В 1991году Британская киноактриса была награждена призом Венецианского кинофестиваля за лучшую роль в драме "Эдуард II". Также является обладательницей наград Берлинского кинофестиваля (1988, 2008), премии "Оскар" (2008), BAFTA (2008) и лауреатом других международных конкурсов.
Кинофестиваль в Венеции пройдет с 2 по 12 сентября. Его жюри возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт. Из-за эпидемии коронавируса число фильмов на фестивале будет сокращено за счет одной конкурсной программы. Его организаторы намерены обеспечить социальную дистанцию как для гостей, так и зрителей – для публики будут открыты два зала на открытом воздухе, а места во время показов будут расположены на безопасном расстоянии друг от друга.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКейт БланшеттТильда СуинтонВенецианский кинофестивальВенеция
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