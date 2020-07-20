В Черном море начались учения Sea Breeze-2020

"Сегодня в северо-западной части Черного моря стартуют украино-американские учения Sea Breeze-2020. С 1997 года учения являются главным международным мероприятием подготовки военно-морских сил… В условиях мировой пандемии и для сохранения здоровья участников учений в этом году мы проводим Sea Breeze в новом формате – бесконтактно, с максимальным использованием современных инновационных технологий и с отработкой широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системы международной безопасности", - сказал Неижпапа по случаю начала Sea Breeze 2020, его обращение опубликовано в понедельник на странице учений в Facebook.