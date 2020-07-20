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В Черном море начались учения Sea Breeze-2020
Международные учения Sea Breeze-2020 начались в Черном море, они пройдут в новом формате из-за коронавируса, сообщил в понедельник командующий Военно-морских... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:03
алексей неижпапа
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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алексей неижпапа, вооруженные силы украины, военно-морские силы сша, boeing p-8 poseidon, нато, норвегия, сша, грузия, украина, в мире

В Черном море начались учения Sea Breeze-2020

16:03 20.07.2020
543
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze
Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze. Архивное фото
КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Международные учения Sea Breeze-2020 начались в Черном море, они пройдут в новом формате из-за коронавируса, сообщил в понедельник командующий Военно-морских сил ВС Украины Алексей Неижпапа.
Ранее генштаб ВС Украины сообщил, что многонациональные учения с участием подразделений вооружённых сил Украины перенесли из-за распространения коронавируса.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze
Вчера, 15:38
В МИД прокомментировали учения Sea Breeze-2020 в Черном море
"Сегодня в северо-западной части Черного моря стартуют украино-американские учения Sea Breeze-2020. С 1997 года учения являются главным международным мероприятием подготовки военно-морских сил… В условиях мировой пандемии и для сохранения здоровья участников учений в этом году мы проводим Sea Breeze в новом формате – бесконтактно, с максимальным использованием современных инновационных технологий и с отработкой широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системы международной безопасности", - сказал Неижпапа по случаю начала Sea Breeze 2020, его обращение опубликовано в понедельник на странице учений в Facebook.
По его словам, основная цель учений остается неизменной – "это обеспечение мира и стабильности, и безопасности в Черноморском регионе".
По данным Минобороны Украины, учения продлятся семь дней, в них будут участвовать ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter и патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon ВМС США, а также корабли постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Черное море. В процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться в организации связи, противоминных действий, передачи грузов на ходу. Кроме того, военные моряки будут выполнять боевые упражнения артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также проведут учения по борьбе за живучесть и спасение экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море.
Всего в Sea Breeze-2020 планируется привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Всего в учениях, кроме Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 59 493 случая инфицирования COVID-19, скончались 1 498 человек, выздоровели 31 439 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
19 июля, 23:27
Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США Porter
4140008
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Алексей НеижпапаВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы СШАBoeing P-8 PoseidonНАТОНорвегияСШАГрузияУкраинаВ мире
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