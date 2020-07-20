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В Волгоградской области мужчина поджег дома трех соседок из-за конфликта
Полиция задержала неработающего мужчину по подозрению в поджоге домов трех своих соседок из-за конфликта с ними в Камышинском районе Волгоградской области,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:03
волгоградская область
камышинский район
происшествия
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волгоградская область, камышинский район, происшествия

В Волгоградской области мужчина поджег дома трех соседок из-за конфликта

16:03 20.07.2020
355
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 20 июл - РИА Новости. Полиция задержала неработающего мужчину по подозрению в поджоге домов трех своих соседок из-за конфликта с ними в Камышинском районе Волгоградской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, 12 июля в полицию поступили сообщения о пожаре в трех домах в СНТ в Камышинском районе, которые принадлежат трем пенсионеркам. Эксперты установили, что дома подожгли. Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления соседа женщин, он во всем сознался.
"Как установили полицейские, злоумышленник с 2019 года неоднократно вступал в словесный конфликт с соседками. Дождавшись момента, пока в домовладениях никого не было, подозреваемый поджег спичками облитую горючей жидкостью тряпку, а затем с ее помощью распространил огонь на жилища", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело.
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