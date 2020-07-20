В Волгоградской области мужчина поджег дома трех соседок из-за конфликта

По информации ведомства, 12 июля в полицию поступили сообщения о пожаре в трех домах в СНТ в Камышинском районе, которые принадлежат трем пенсионеркам. Эксперты установили, что дома подожгли. Полицейские задержали по подозрению в совершении преступления соседа женщин, он во всем сознался.

"Как установили полицейские, злоумышленник с 2019 года неоднократно вступал в словесный конфликт с соседками. Дождавшись момента, пока в домовладениях никого не было, подозреваемый поджег спичками облитую горючей жидкостью тряпку, а затем с ее помощью распространил огонь на жилища", - говорится в сообщении ведомства.