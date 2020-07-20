Под Калининградом прошли учения морпехов и мотострелков

КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. Двусторонние тактические учения подразделений морской пехоты и мотострелков, участие в которых приняли более двух тысяч военнослужащих и около 100 единиц техники, состоялись на полигоне Балтийского флота под Роман Мартов. Двусторонние тактические учения подразделений морской пехоты и мотострелков, участие в которых приняли более двух тысяч военнослужащих и около 100 единиц техники, состоялись на полигоне Балтийского флота под Калининградом в рамках масштабной проверки боеготовности, сообщил журналистам представитель Балтфлота

По информации Балтфлота, мотострелки армейского корпуса в числе других соединений и частей флота были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности, которая проходит в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ.

"В рамках масштабной внезапной проверки боевой готовности, которая проходит в Вооружённых силах РФ, на полигоне Хмелевка в Калининградской области состоялось двустороннее тактическое учение с участие военнослужащих соединения морской пехоты флота и мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота... Участие в нем приняли более двух тысяч военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники", - сказал Мартов.

Он отметил, что в рамках учений мотострелковые подразделения и морские пехотинцы флота были приведены в высшую степень боевой готовности, совершили марш на технике на морской десантный полигон. В частности, по словам Мартова, подразделения мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота отработали не совсем типичную для них задачу по противодесантной обороне участка морского побережья.