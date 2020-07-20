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Под Калининградом прошли учения морпехов и мотострелков
Двусторонние тактические учения подразделений морской пехоты и мотострелков, участие в которых приняли более двух тысяч военнослужащих и около 100 единиц... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:00
роман мартов
балтийский флот вмф россии
калининградская область
калининград
безопасность
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роман мартов, балтийский флот вмф россии, калининградская область, калининград, безопасность

Под Калининградом прошли учения морпехов и мотострелков

16:00 20.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкТактическое учение мотострелков
Тактическое учение мотострелков
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Тактическое учение мотострелков. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 20 июл - РИА Новости. Двусторонние тактические учения подразделений морской пехоты и мотострелков, участие в которых приняли более двух тысяч военнослужащих и около 100 единиц техники, состоялись на полигоне Балтийского флота под Калининградом в рамках масштабной проверки боеготовности, сообщил журналистам представитель Балтфлота Роман Мартов.
По информации Балтфлота, мотострелки армейского корпуса в числе других соединений и частей флота были подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности, которая проходит в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ.
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"В рамках масштабной внезапной проверки боевой готовности, которая проходит в Вооружённых силах РФ, на полигоне Хмелевка в Калининградской области состоялось двустороннее тактическое учение с участие военнослужащих соединения морской пехоты флота и мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота... Участие в нем приняли более двух тысяч военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники", - сказал Мартов.
Он отметил, что в рамках учений мотострелковые подразделения и морские пехотинцы флота были приведены в высшую степень боевой готовности, совершили марш на технике на морской десантный полигон. В частности, по словам Мартова, подразделения мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота отработали не совсем типичную для них задачу по противодесантной обороне участка морского побережья.
На месте военнослужащие подготовили местность к противодесантной обороне и оборудовали позиции. Мотострелки армейского корпуса провели бой с десантом условного противника. За действиями подразделений в ходе маневров следили с помощью беспилотных летательных аппаратов. Все данные в режиме реального времени передавались с камер и транслировались на экранах в командном пункте руководства учениями.
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Роман МартовБалтийский флот ВМФ РоссииКалининградская областьКалининградБезопасность
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