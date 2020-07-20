Грибника из Подмосковья, пропавшего в лесу под Пензой, нашли живым

САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости. Пенсионер из Пенсионер из Подмосковья , который в лесу в Пензенской области ушел за грибами и пропал, найден живым спустя три дня, все это время он питался только ягодами, сообщила в понедельник пресс-служба пензенского регионального управления МВД.

По данным ведомства, 16 июля 72-летний житель Московской области, который приехал в пензенское село Чернояр на лето и проживал в родительском доме, ушел за грибами, вечером того же дня его видели на опушке леса вблизи населенного пункта, но домой он так и не вернулся, в связи с чем утром 17 июня родственники пенсионера обратились за помощью в розыске пропавшего к представителям администрации сельсовета, а те - в полицию.

"Днем 19 июля местные жители, которые среди участников спасательной операции прочесывали участок леса, заметили на одной из полянок примятую траву. Опыт охотников помог пройти по следу и обнаружить пенсионера, который лежал на траве… Пожилому человеку помогли выбраться из леса. Его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что позже грибник признался, что заблудился и на протяжении трех суток питался только ягодами, а к моменту его обнаружения потерял много сил, поэтому не слышал ни звуков громкоговорителя, ни обращенных к нему криков.

Уточняется, что на протяжении почти трех суток в поисках ежедневно участвовали около 20 сотрудников, включая кинологов с собаками, а также представители МЧС , местные жители и волонтеры отряда "Лиза Алерт".