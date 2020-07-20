https://ria.ru/20200720/1574603528.html
Грибника из Подмосковья, пропавшего в лесу под Пензой, нашли живым
Пенсионер из Подмосковья, который в лесу в Пензенской области ушел за грибами и пропал, найден живым спустя три дня, все это время он питался только ягодами,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:00
2020-07-20T16:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
пензенская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_184:0:3078:1628_1400x0_80_0_0_b8773ddffae1f57d42eaeae0a7cfde3a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), пензенская область, происшествия
САРАТОВ, 20 июл - РИА Новости.
Пенсионер из Подмосковья
, который в лесу в Пензенской области
ушел за грибами и пропал, найден живым спустя три дня, все это время он питался только ягодами, сообщила в понедельник пресс-служба пензенского регионального управления МВД.
По данным ведомства, 16 июля 72-летний житель Московской области, который приехал в пензенское село Чернояр на лето и проживал в родительском доме, ушел за грибами, вечером того же дня его видели на опушке леса вблизи населенного пункта, но домой он так и не вернулся, в связи с чем утром 17 июня родственники пенсионера обратились за помощью в розыске пропавшего к представителям администрации сельсовета, а те - в полицию.
"Днем 19 июля местные жители, которые среди участников спасательной операции прочесывали участок леса, заметили на одной из полянок примятую траву. Опыт охотников помог пройти по следу и обнаружить пенсионера, который лежал на траве… Пожилому человеку помогли выбраться из леса. Его доставили в больницу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что позже грибник признался, что заблудился и на протяжении трех суток питался только ягодами, а к моменту его обнаружения потерял много сил, поэтому не слышал ни звуков громкоговорителя, ни обращенных к нему криков.
Уточняется, что на протяжении почти трех суток в поисках ежедневно участвовали около 20 сотрудников, включая кинологов с собаками, а также представители МЧС
, местные жители и волонтеры отряда "Лиза Алерт".
"Участники спасательной операции прочесывали лес по секторам, используя громкоговорители и сигнальные установки на служебных полицейских автомобилях. Сложность поисков заключалась в больших размерах лесного массива, который находится на границе Пензенской, Рязанской и Тамбовской областей", - отмечается в сообщении.