Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП с автобусом в Москве

Автобус утром в понедельник въехал в остановку на юго-востоке Москвы, главк МВД информировал, что три человека пострадали. Как сообщал столичный департамент транспорта, по предварительной информации, водитель автобуса не справилась с управлением, при этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена. По данным ведомства, в ДТП погибла женщина, ее семье помогут. Прокуратура Москвы организовала проверку.