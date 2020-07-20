Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП с автобусом в Москве

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП с въехавшим в остановку автобусом в Москве, в результате чего погибла женщина, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Автобус утром в понедельник въехал в остановку на юго-востоке Москвы, главк МВД информировал, что три человека пострадали. Как сообщал столичный департамент транспорта, по предварительной информации, водитель автобуса не справилась с управлением, при этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена. По данным ведомства, в ДТП погибла женщина, ее семье помогут. Прокуратура Москвы организовала проверку.
"Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Москве, которое произошло сегодня при наезде автобуса на остановку на юго-востоке столицы. В результате наезда на остановку погибла женщина 1976 года рождения, также один потерпевший находится в городской больнице. Следственными органами ГСУ СК по Москве по данному факту организована доследственная проверка", - заявила Петренко.