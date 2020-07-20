https://ria.ru/20200720/1574603400.html
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
Закладка сразу шести больших кораблей говорит о том, что в ближайшее время состав Военно-морского флота России станет более сбалансированным, заявил РИА Новости РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:58
2020-07-20T15:58
вячеслав попов
юрий кравченко
безопасность
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Валерий Назаров
Чувак не то строит.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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вячеслав попов, юрий кравченко, безопасность
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости.
Закладка сразу шести больших кораблей говорит о том, что в ближайшее время состав Военно-морского флота России станет более сбалансированным, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов
.
Сегодня на судостроительном заводе "Залив" в Керчи заложены два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900, на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге – два фрегата проекта 22350, а на "Севмаше" в Северодвинске - две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М ("Ясень-М").
Между тем до недавнего времени основными кораблями, пополнявшими российский ВМФ, были малые ракетные корабли различных проектов и корветы проекта 20380 и его вариаций.
"Корабли дальней морской и океанской зоны - это то, чего у нас сейчас серьезно не хватает, и решение этой задачи делает наш флот сбалансированным. Это очень важно, чтобы флот был сбалансированный по родам сил, по уровню кораблей, по зонам действия, по оружию", - сказал Попов.
По его словам, закладка шести кораблей говорит о том, что принята выверенная программа строительства и "впервые за долгое время" она исправно выполняется.
Командующий Черноморским флотом (1996-1998 годы) и начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005) Виктор Кравченко
в свою очередь отметил, что строительство УДК в Керчи говорит о возрождении крымских предприятий.
"Керчь начали осваивать, потому что до 2014 года там практически ничего Украина не делала. Раньше [в советское время] там сторожевые корабли строились хорошие", - отметил Кравченко в беседе с РИА Новости.