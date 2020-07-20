Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей

Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи

Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Закладка сразу шести больших кораблей говорит о том, что в ближайшее время состав Военно-морского флота России станет более сбалансированным, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом Закладка сразу шести больших кораблей говорит о том, что в ближайшее время состав Военно-морского флота России станет более сбалансированным, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов

Сегодня на судостроительном заводе "Залив" в Керчи заложены два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900, на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге – два фрегата проекта 22350, а на "Севмаше" в Северодвинске - две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М ("Ясень-М").

Между тем до недавнего времени основными кораблями, пополнявшими российский ВМФ, были малые ракетные корабли различных проектов и корветы проекта 20380 и его вариаций.

"Корабли дальней морской и океанской зоны - это то, чего у нас сейчас серьезно не хватает, и решение этой задачи делает наш флот сбалансированным. Это очень важно, чтобы флот был сбалансированный по родам сил, по уровню кораблей, по зонам действия, по оружию", - сказал Попов.

По его словам, закладка шести кораблей говорит о том, что принята выверенная программа строительства и "впервые за долгое время" она исправно выполняется.

Командующий Черноморским флотом (1996-1998 годы) и начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005) Виктор Кравченко в свою очередь отметил, что строительство УДК в Керчи говорит о возрождении крымских предприятий.