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Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
Закладка сразу шести больших кораблей говорит о том, что в ближайшее время состав Военно-морского флота России станет более сбалансированным, заявил РИА Новости РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:58
вячеслав попов
юрий кравченко
безопасность
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Чувак не то строит.
15
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574597479_0:309:3091:2048_1400x0_80_0_0_7cce195569b84cdd39c306c44944b07b.jpg
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60
вячеслав попов, юрий кравченко, безопасность

Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей

15:58 20.07.2020
1844
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Закладка сразу шести больших кораблей говорит о том, что в ближайшее время состав Военно-морского флота России станет более сбалансированным, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов.
Сегодня на судостроительном заводе "Залив" в Керчи заложены два универсальных десантных корабля (УДК) проекта 23900, на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге – два фрегата проекта 22350, а на "Севмаше" в Северодвинске - две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М ("Ясень-М").
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Между тем до недавнего времени основными кораблями, пополнявшими российский ВМФ, были малые ракетные корабли различных проектов и корветы проекта 20380 и его вариаций.
"Корабли дальней морской и океанской зоны - это то, чего у нас сейчас серьезно не хватает, и решение этой задачи делает наш флот сбалансированным. Это очень важно, чтобы флот был сбалансированный по родам сил, по уровню кораблей, по зонам действия, по оружию", - сказал Попов.
По его словам, закладка шести кораблей говорит о том, что принята выверенная программа строительства и "впервые за долгое время" она исправно выполняется.
Командующий Черноморским флотом (1996-1998 годы) и начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005) Виктор Кравченко в свою очередь отметил, что строительство УДК в Керчи говорит о возрождении крымских предприятий.
"Керчь начали осваивать, потому что до 2014 года там практически ничего Украина не делала. Раньше [в советское время] там сторожевые корабли строились хорошие", - отметил Кравченко в беседе с РИА Новости.
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21 июля, 01:39
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